El gobernador y el intendente de Nogoyá avanzaron en proyectos de obras clave para la ciudad

El gobernador Rogelio Frigerio recibió al intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, y al senador provincial Rafael Cavagna. El encuentro estuvo centrado en la planificación de obras prioritarias para la ciudad de Nogoyá y la región.

Tras la reunión, de la que participó también la vicegobernadora Alicia Aluani, y que se desarrolló en el edificio del Mirador Tec, el intendente Schneider destacó la coincidencia de objetivos con el gobierno provincial. "El gobernador está atento a las demandas de los municipios y se han fijado prioridades para mejorar la calidad de vida de los vecinos", expresó.

En ese sentido, precisó que "hoy hicimos un trabajo en conjunto con el Gobierno provincial para poner en funcionamiento una cisterna de más de 2 millones de litros que estaba inconclusa desde ya hace casi 15 años".

Comentó, además, que "tuvimos una reunión para trabajar sobre una arteria que es troncal de la ciudad de Nogoyá, que juega un rol importante en el comercio internacional y para lo que es la producción y la riqueza que generamos los entrerrianos, hablamos de la unión entre la ruta provincial 12 con la ruta nacional 26", dijo Schneider al tiempo que afirmó que continuarán trabajando para buscar una solución a una problemática que es de vieja data.

Por su parte, Rafael Cavagna destacó que se trató de una "reunión positiva" y agradeció a las autoridades "por recibirnos y articular el trabajo entre los gobiernos locales y provinciales".

En ese sentido, precisó que puntalmente se fijaron "las prioridades de la ciudad de Nogoyá que tiene que ver con obras clave de infraestructura para los vecinos de la localidad y la zona". "Como nos ha dicho nuestro gobernador y el norte que marca articulando de manera conjunta dentro de los gobiernos locales y provinciales, y esta reunión fue un paso importante en ese sentido", sostuvo el legislador.