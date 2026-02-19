El Ejército Argentino planea incorporar vehículos de exploración armados en 2026

REDACCIÓN ELONCE
El Ejército Argentino prevé sumar en 2026 una familia de vehículos de exploración con versiones armadas manuales y con sistema remoto. La inversión proyectada supera los $3.360 millones y alcanzaría a siete unidades destinadas a brigadas de despliegue rápido.
El Ejército Argentino iniciará la incorporación de una familia de vehículos de exploración como parte de los proyectos de reequipamiento previstos para 2026, según surge de la planificación oficial difundida en distintas plataformas gubernamentales.
La iniciativa contempla la adquisición de siete unidades en dos versiones, una con ametralladora 12,7 mm de operación manual y otra equipada con estación de armamento operada a control remoto.
De acuerdo con los detalles técnicos evaluados, el proyecto apunta a dotar a las unidades de exploración de mayor protección y capacidad operativa, especialmente en el marco de las Brigadas de Despliegue Rápido. La inversión proyectada asciende a 3.360.000.000 de pesos para el ejercicio 2026.
La propuesta se inscribe en un proceso más amplio de modernización de medios y capacidades, en línea con los objetivos estratégicos definidos para la Fuerza.
Antecedentes y modelos en evaluación
La incorporación de una familia de vehículos de exploración para el Ejército Argentino ya había sido anticipada en octubre de 2025 por el entonces Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Carlos Alberto Presti, durante una entrevista concedida a Zona Militar en el marco de su visita a Estados Unidos.
En aquella oportunidad, el actual titular del Ministerio de Defensa señaló que “estamos buscando la posibilidad de tener vehículos con protección para nuestros elementos de exploración, fundamentalmente en las distintas Brigadas de Despliegue Rápido… Hay dos modelos que estamos viendo de Oshkosh…”.
Si bien no se brindaron precisiones oficiales sobre los modelos concretos, la empresa estadounidense Oshkosh cuenta con vehículos blindados 4×4 como el M-ATV y el JLTV, ambos en servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en países aliados. Estas plataformas disponen de múltiples configuraciones, incluidas variantes de exploración, aplicaciones especiales y misiones expedicionarias.
Detalles del proyecto y alcance operativo
Según lo informado, el plan contempla la adquisición de siete vehículos de exploración: tres unidades con ametralladora 12,7 mm de operación manual y cuatro equipadas con sistema de armas remoto (SAR) del mismo calibre. La combinación busca ofrecer capacidades diferenciadas en función de las necesidades tácticas.
Sin embargo, el número previsto resulta limitado si se considera la estructura orgánica de una subunidad de exploración. A simple vista, la cantidad no alcanzaría para equipar completamente a una unidad estándar ni para cubrir la totalidad de los elementos que integran la Fuerza de Despliegue Rápido.
Otro aspecto destacado es que no se prevén inversiones adicionales en los años posteriores, lo que abre la posibilidad de que se trate de una única tanda de adquisición. De confirmarse esta hipótesis, el impacto en términos de modernización sería acotado.
Inversión y proyección estratégica
La partida presupuestaria asignada para 2026 asciende a 3.360 millones de pesos, destinados exclusivamente a la incorporación de esta familia de vehículos. El objetivo central es fortalecer la movilidad, protección y potencia de fuego de los elementos de exploración.
La modernización de medios terrestres forma parte de los lineamientos estratégicos de defensa que buscan adaptar las capacidades operativas a escenarios contemporáneos, donde la movilidad táctica y la protección blindada resultan determinantes, publicó Zona Militar.
El avance del proyecto dependerá ahora de la ejecución presupuestaria y de las definiciones finales sobre el proveedor y las configuraciones elegidas. En caso de concretarse, la incorporación marcará un paso relevante en el proceso de actualización de capacidades del Ejército Argentino.