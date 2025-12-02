El diputado nacional Guillermo Michel estuvo en la reunión de la CGT por la reforma laboral

El diputado nacional electo del peronismo, Guillermo Michel, participó del encuentro reservado con los principales dirigentes de la central obrera junto a Sergio Massa por la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.
El diputado nacional electo del peronismo en Entre Ríos, Guillermo Michel, participó del encuentro reservado con los principales dirigentes de la central obrera junto a Sergio Massa por la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en el Congreso.
Michel estuvo en la sede de Sanidad donde la nueva conducción de la CGT que integran Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), recibió al ex candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa en una cena reservada.
Estuvieron también el anfitrión Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Hugo Moyano, Omar Lingieri y Gerardo Martínez (Uocra).
Según publicó La Nación, la avanzada del presidente Javier Milei con la reforma laboral fue uno de los temas de la conversación. Es un asunto delicado para el peronismo, porque podría atentar contra el poder de los gremios, pero a la vez los resultados de las últimas elecciones le imponen un cambio de estrategia: pasar del obstruccionismo a construir una alternativa.
Massa planteó la necesidad de discutir la reforma que enviará el Gobierno al Congreso para las sesiones extraordinarias, sin rechazarla a libro cerrado. Es más, les dijo a los sindicalistas que él también hubiera decidido impulsarla si ganaba las elecciones presidenciales en 2023.
Para el ex ministro de Economía los trabajadores “no se sienten representados ni por el peronismo ni por el sindicalismo”, por lo que resulta clave para el partido que fundó Juan Perón practicar lo que definió como “basismo”. Esto es, escuchar, analizar y transformar en propuestas “lo que está pasando en las asambleas”.
Massa les dijo a los sindicalistas que “hay que mirar el nuevo mundo del trabajo”, porque la inteligencia artificial y la robótica “son la nueva revolución y vienen años de cambios inimaginables”. “Hay que representar ese cambio”, postuló.