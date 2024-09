Troncoso adelantó qué puntos analizan incluir en la oferta a los docentes

“Estamos evaluando una oferta a los docentes que contenga este tipo de rubros salariales que el Estado Nacional decidió en su momento sacarnos”, anunció el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso. “El Gobernador tiene la vocación de recomponer el salario y que nos hagamos cargo nosotros”, afirmó.

Troncoso aseguró que “el tema docente para nosotros es una bandera. Fue una bandera para el gobernador en campaña y ahora es una bandera en gestión. Hay una situación de deterioro salarial del sector docente que viene de hace muchos años y que para nosotros no es ajena”, introdujo.

Agregó que “nos sensibiliza, nos preocupa y nos ocupa y por eso siempre estuvimos con la paritaria permanentemente abierta hasta que empezó este conflicto post receso de invierno. Veníamos en un marco de paz social absoluta, cerrando las paritarias bien”, expresó.

El contexto nacional

Advirtió que “lo que agudiza un poco la situación es el contexto nacional, el contexto macroeconómico que está muy difícil para todos. El sector docente no es ajeno, pero no tenemos duda de que vamos a encontrar una salida”, anticipó y anunció que “de hecho estamos ensayando esa salida del conflicto. Tenemos el lunes una reunión informal y el martes tenemos la audiencia en el marco de la conciliación obligatoria”, manifestó.

Dijo que “ahí vamos posiblemente ya a hacer una oferta formalmente y después esperar la mecánica del sector docente, que van a asamblea, después van a congreso, pero estamos consensuando una oferta y hay entendimiento, hay voluntad de salir de los dos lados”, aseguró.

Remarcó que “nunca dejó de haber diálogo, ni en el momento más álgido, que creo que ya lo pasamos, porque la verdad que si yo, si mi equipo, si el gobernador dejáramos de hablar, creo que nos tendríamos que dedicar a otra cosa”.

La audiencia judicial será este martes.

Anticipó que “estamos evaluando una oferta que contenga este tipo de rubros salariales que el Estado Nacional decidió en su momento sacarnos. Así que estamos interactuando con el sector sindical, el Gobernador tiene la vocación de recomponer el salario y que nos hagamos cargo nosotros, y creo que está el compromiso del gobierno con la política pública educativa y con el sector docente”.

Consensuar una oferta fuerte

La presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, esbozó la propuesta de recuperar la diferencia entre la recomposición salarial y la inflación acumulada en el primer semestre mediante una suerte de equiparación “en cuotas”, con un porcentaje que se agregaría mensualmente mientras se mantiene la equiparación con la inflación de cada mes.

Respecto de si a esa propuesta se le agregaría lo perdido con el Fondo de Incentivo Docente y con la conectividad, el ministro de Gobierno respondió que “sería bastante irresponsable si te dijera toda la oferta acá porque no terminamos de consensuar. Porque, insisto, acá no es un manotazo de ahogado donde yo tire una oferta sin saber cómo la va a tomar o recibir el otro. Estamos intentando consensuar una oferta fuerte”.

Troncoso destacó que “desde un principio nosotros venimos ofreciendo que se pague el semestre la inflación mensual y además que haya un extra. Lo ofrecimos en sumas no remunerativas, ahí entendemos que hubo un inconveniente porque las sumas remunerativas no aportan a la Caja y no iban a los pasivos. Entonces ahí creo que hubo una desavenencia en las formas, pero siempre en el marco de estas ofertas estuvo la voluntad del Gobernador de recomponer el salario perdido y caído el semestre anterior”, reseñó y remarcó: “Lo que hay que ver ahora es el cómo”.

"La mejor oferta que podamos"

Respecto de si el Tesoro provincial ha tenido alguna mejora como para hacer alguna oferta mejor que la que ha venido haciendo, aseguró que “obviamente vamos a hacer la mejor oferta que podamos hacer en el marco de lo posible. Yo no puedo comprometerme a dar lo que no tengo, lo peor que podría suceder acá es comprometernos y firmar un acuerdo que no podemos pagar”, respondió.

“Eso no va a suceder -remarcó-. Preferimos ser fieles y cumplir en lo poco que tirarnos un piletazo o un salto al vacío con algo que no podemos hacernos cargo. Obviamente las ofertas y las negociaciones que estamos manejando son en el marco de la racionalidad y de lo práctico de qué es lo que podemos dar y qué no”, agregó.

Acerca de la receptividad de los gremios en las charlas informales, dijo que “entendemos que el sindicato lo comprende. Por eso estamos avanzando con las charlas y las negociaciones con la vocación de ambas partes de salir de esto”, expresó.

"Entendemos los reclamos"

Dijo que “entendemos los reclamos del sector docente, en principio nos sensibilizan, pero nosotros necesitamos a los chicos en las aulas, en las escuelas, las familias lo necesitan y estamos trabajando en ese sentido”.

El FONID (Fondo de Incentivo Docente), que se pagaba junto con el ítem “conectividad” (creado en 2021, durante la pandemia), representaba el 13% del salario docente inicial.

Fuente: Redes de Noticias/Oíd Mortales Radio