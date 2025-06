Diputados justicialistas lamentaron el tratamiento que tuvo en comisión el proyecto de ley que crea la OSER

Al concluir la reunión de las comisiones de la Cámara de Diputados en las que se analizó el proyecto del Poder Ejecutivo de creación de la Obra Social de Entre Ríos (y eliminación el Iosper), las y los diputados justicialistas expresaron su malestar por la decisión del bloque oficialista de firmar un dictamen de mayoría que no contempla ninguna de las observaciones que realizaron los sectores que fueron convocados.

La presidenta del bloque “Más Para Entre Ríos”, Laura Stratta, lamentó la situación: “Esperábamos poder debatir en la Cámara de Diputados, pero no sucedió. El proyecto ingresó ayer (lunes), a la tarde comenzó el tratamiento en comisión, y hoy ya el oficialismo hizo circular su dictamen para la firma, sin que hubiera terminado siquiera la reunión con los titulares de la intervención del Iosper”, señaló.

“El oficialismo tenía una decisión tomada”

Efectivamente, el oficialismo emitió un dictamen de mayoría que fue firmado minutos antes de las 11, en la sala donde estaban reunidas las comisiones de Salud Pública, de Legislación General y de Hacienda. De esta forma el dictamen cumple con el requisito de haber sido emitido -con las firmas correspondientes- al menos 24 horas antes de la sesión, para ser incluido en los Asuntos Entrados de la misma.

Stratta criticó que “en muy pocas horas los legisladores debíamos analizar y resolver sobre una ley que es relevante para 300.000 entrerrianos” y que, peor aún, “no fueron tenidas en cuenta las voces disidentes o de quienes querían realizar aportes, por lo que realmente nos queda un sabor amargo. Nosotros estamos acá para debatir, para representar a los entrerrianos y para escuchar las voces de quienes concurren a este recinto, pero lamentablemente eso no sucedió porque el oficialismo ya tenía una decisión tomada”, indicó refiriéndose a la determinación del bloque oficialista de tener el dictamen para que ingrese en la sesión ordinaria del miércoles.

Es más cuando el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, anunció a las 11 que el dictamen del oficialismo ya contaba con las firmas necesarias para ingresar en la sesión ordinaria, los legisladores del oficialismo no habían tenido acceso al mismo.

“Tratamiento tan breve”

La presidenta del bloque peronista reiteró que todos los legisladores acuerdan “en que el Iosper debe mejorarse, tiene que tener mejores prestaciones y modernizarse, aunque creemos que para ello no se necesita una nueva ley. Por eso ofrecimos la posibilidad de aprobar la extensión de la intervención y así, con el tiempo adecuado, discutir seriamente y no como se hizo”. Luego ejemplificó: “Ni siquiera la aprobación de una donación, que es lo más simple que se trata en esta Cámara, ha tenido un tratamiento tan breve”.

Igualmente remarcó la falta de información con la que se trató el proyecto: “Pedimos datos objetivos, pedimos balances, pedimos el resultado de las auditorías que debían hacerse de acuerdo al decreto de intervención del Iosper, pero nos respondieron con relato. Pedimos datos objetivos, que no están publicados, y a los que no pudimos acceder. Ellos plantean la transparencia pero los datos que pedimos no están. Ya los habíamos reclamado antes a través de Pedidos de Informes que tampoco respondieron”, apuntó.

Durante el plenario de comisiones de este martes también Juan José Bahillo, Silvia Decoud, Lorena Arrozogaray, Yari Seiler, Andrea Zoff y Silvia Moreno reclamaron esa información a los responsables de la intervención. Incluso la diputada Zoff apuntó que al no publicar esa información el Iosper inclumple la Ley de Acceso a la Información Pública que rige en la provincia.

Bahillo: “No es serio que suceda esto”

Por su parte Bahillo ratificó la queja por la falta de tiempo para tratar el proyecto. “Tuvimos 19 horas desde la primer comisión de ayer hasta que el oficialismo firmó su dictamen. No es serio que suceda eso, no llegamos a tener más de seis horas o siete de trabajo: no existió tiempo material de escuchar a todos los sectores, analizar la información y tomar una decisión, y eso fue así porque existió una decisión inequívoca del oficialismo de aprobar el proyecto como venía”, remarcó.

Bahillo resaltó que lo planteado por los distintos sectores convocados a las comisiones “no se tradujo en ninguna modificación del articulado” pese a que ninguno de los invitados apoyó el proyecto que tiene media sanción del Senado. “Por el contrario, todos formularon críticas u observaciones”.

Y agregó: “Cuando preguntamos al oficialismo si había posibilidad de introducir cambios nos dijeron que sí, pero si hubieran sido sinceros no le hacíamos perder el tiempo a tanta gente”, lamentó.