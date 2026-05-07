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Convocan a organizaciones sociales a las elecciones del Consejo de la Magistratura

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo de la Magistratura, convoca a organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de la renovación de autoridades del organismo.

7 de Mayo de 2026
Consejo de la Magistratura.
Consejo de la Magistratura. Foto: (Archivo).

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo de la Magistratura, convoca a organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de la renovación de autoridades del organismo.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo de la Magistratura (CMER), convoca a organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de la renovación de autoridades del organismo.

 

Debido a que en octubre del corriente año expiran los mandatos de los actuales consejeros (tanto titulares como suplentes), se invita formalmente a las instituciones a ser parte de este proceso democrático.

 

La convocatoria está dirigida a las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que cumplan con los siguientes requisitos:

 

-Estar debidamente inscriptas en el Registro de ONG del CMER.

-Poseer un objeto social vinculado a la defensa del sistema democrático, los derechos humanos y el sistema republicano de gobierno.

 

Para participar en la elección de representantes, las entidades interesadas deberán presentar la documentación respaldatoria necesaria. La fecha límite de presentación es el 1 de septiembre del 2026.

Los requisitos formales pueden ser consultados en la página web del CMER.

Temas:

Consejo de la Magistratura Organizaciones sociales
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