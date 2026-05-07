Convocan a organizaciones sociales a las elecciones del Consejo de la Magistratura

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo de la Magistratura, convoca a organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de la renovación de autoridades del organismo.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo de la Magistratura (CMER), convoca a organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar de la renovación de autoridades del organismo.
Debido a que en octubre del corriente año expiran los mandatos de los actuales consejeros (tanto titulares como suplentes), se invita formalmente a las instituciones a ser parte de este proceso democrático.
La convocatoria está dirigida a las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que cumplan con los siguientes requisitos:
-Estar debidamente inscriptas en el Registro de ONG del CMER.
-Poseer un objeto social vinculado a la defensa del sistema democrático, los derechos humanos y el sistema republicano de gobierno.
Para participar en la elección de representantes, las entidades interesadas deberán presentar la documentación respaldatoria necesaria. La fecha límite de presentación es el 1 de septiembre del 2026.
Los requisitos formales pueden ser consultados en la página web del CMER.