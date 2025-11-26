 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Las fechas destacadas por nivel educativo

¿Cuándo terminan las clases en Entre Ríos?: el cronograma de cierre del Ciclo Lectivo 2025

El Consejo General de Educación (CGE) detalló el cronograma de cierre del ciclo lectivo. Si bien las actividades varían según el nivel, existe una única fecha para el inicio del Receso de Verano para toda la comunidad educativa.

26 de Noviembre de 2025
Cronograma de cierre del ciclo lectivo 2025
Cronograma de cierre del ciclo lectivo 2025

El Consejo General de Educación (CGE) detalló el cronograma de cierre del ciclo lectivo. Si bien las actividades varían según el nivel, existe una única fecha para el inicio del Receso de Verano para toda la comunidad educativa.

 

El viernes 23 de diciembre fue establecida como la fecha oficial para la finalización de las actividades escolares por la Resolución N° 4.240 del Consejo General de Educación (CGE), que fue aprobada en diciembre del año pasado y establece en esa fecha el el inicio del receso de verano para los niveles secundario, primario y también para el personal docente en general. En esta jornada, se concretará el cierre del tercer trimestre con la "finalización de clases con cierre diversificado de trayectorias escolares".

Consejo General de Educaci&oacute;n (CGE)
Consejo General de Educación (CGE)

Fechas destacadas por Nivel

 

Nivel inicial: Los más pequeños despiden el ciclo primero

Los estudiantes de Nivel Inicial serán los primeros en finalizar sus actividades. La fecha de cierre de actividades para los niños y niñas es el 5 de diciembre. Posteriormente, del 9 al 12 de diciembre, se realizará la socialización del informe evaluativo con las familias.

 

Nivel secundario: Periodo de exámenes en diciembre

Para los estudiantes del Nivel Secundario y sus modalidades, el final de ciclo incluye instancias de apoyo y evaluación:

-Del 01 al 05 de diciembre: Período de intensificación de saberes, revisión y apoyo para espacios pendientes de aprobación.

-Del 09 al 23 de diciembre: Se desarrollará el importante período de revisión y evaluación ante comisión evaluadora para estudiantes regulares con asignaturas pendientes. Este período concluye justo antes del receso.

Cronograma de cierre del ciclo lectivo 2025

Nivel primario: Intensificación de aprendizajes

En el Nivel Primario, la fase final se centrará en la consolidación de conocimientos antes del cierre:

-Del 09 al 17 de diciembre: Se llevará a cabo el período de intensificación de aprendizajes y la elaboración del informe correspondiente.

 

Actividades docentes y administrativas

El período de diciembre también contempla actividades para los equipos educativos:

-Del 09 al 19 de diciembre: Se llevarán a cabo los Espacios de Profesionalización Docente (instancias zonales y/o departamentales de intercambio y capacitación) para el Nivel Inicial.

-Las fechas finales de diciembre también incluyen la Carga de Boletines Digitales para el Nivel Secundario.

 

El calendario confirma que, sin importar el nivel educativo, la gran mayoría de la comunidad escolar iniciará oficialmente sus vacaciones de verano el 23 de diciembre. (fuente APF)

Temas:

Cierre del ciclo lectivo 2025 comunidad educativa CGE
