 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Balance anual de la obra social provincial

Según OSER, el balance anual muestra “avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión”

La Obra Social de Entre Ríos presentó un balance con "avances en prestaciones, cobertura y gestión". Destacaron "la normalización de convenios, el aumento de prácticas médicas, la reducción de reintegros y mejoras en la digitalización de trámites".

23 de Diciembre de 2025
Obra Social de Entre Ríos (OSER)
Obra Social de Entre Ríos (OSER) Foto: Gobierno de Entre Ríos

La Obra Social de Entre Ríos presentó un balance con "avances en prestaciones, cobertura y gestión". Destacaron "la normalización de convenios, el aumento de prácticas médicas, la reducción de reintegros y mejoras en la digitalización de trámites".

El balance presentado por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) evidenció "avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión", en el marco de un proceso sostenido de ordenamiento y normalización iniciado en diciembre de 2024. Las mejoras se enfocaron en garantizar mayor accesibilidad, previsibilidad y cobertura para los afiliados, informaron fuentes provinciales.

 

Uno de los ejes centrales del proceso fue la regularización de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes en el ámbito del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (IOSPER). Esta normalización permitió "ampliar la oferta de prestaciones y reducir significativamente los trámites administrativos para los afiliados".

 

Incremento de prácticas y regularización quirúrgica

 

En el área bioquímica, durante 2025 se registró un incremento del 60 por ciento en la cantidad de prácticas de laboratorio. Este aumento fue resultado de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la actualización de aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de las prácticas para los afiliados. De este modo, se revirtió una situación que durante 2024 obligaba a muchos afiliados a abonar prácticas en forma particular y luego gestionar reintegros, informaron fuentes provinciales.

 

En el ámbito quirúrgico, el balance indicó un aumento del 30 por ciento en las prácticas realizadas. Además, se regularizaron cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, las cirugías de urgencia se autorizaron de manera diaria y las intervenciones programadas contaron con fechas asignadas, lo que permitió recuperar previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones.

Obra Social de Entre R&iacute;os (OSER) (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Obra Social de Entre Ríos (OSER) (foto Gobierno de Entre Ríos)

Menos reintegros y trámites simplificados

 

Otro dato destacado fue la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas. Este resultado se explicó por la regularización de convenios vencidos o inexistentes, lo que simplificó los trámites administrativos y redujo los tiempos de espera para los afiliados.

 

En paralelo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicamentos de alto costo. La implementación de esquemas de autorización semestrales evitó la necesidad de gestiones mensuales presenciales, mejorando la continuidad de los tratamientos.

 

Digitalización y uso de recursos

 

En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, mejorando la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia en la gestión. En este contexto, se puso en marcha la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitió a los afiliados acceder directamente a la medicación ambulatoria sin intervención administrativa adicional, indicaron fuentes provinciales.

 

Por último, el balance señaló que la desvinculación de personal sin contraprestación efectiva y el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper permitieron destinar más recursos a prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, con una proyección del 90 por ciento para el próximo año.

Temas:

OSER Obra Social salud prestaciones médicas gestión sanitaria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso