Según OSER, el balance anual muestra “avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión”

La Obra Social de Entre Ríos presentó un balance con "avances en prestaciones, cobertura y gestión". Destacaron "la normalización de convenios, el aumento de prácticas médicas, la reducción de reintegros y mejoras en la digitalización de trámites".
El balance presentado por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) evidenció "avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión", en el marco de un proceso sostenido de ordenamiento y normalización iniciado en diciembre de 2024. Las mejoras se enfocaron en garantizar mayor accesibilidad, previsibilidad y cobertura para los afiliados, informaron fuentes provinciales.
Uno de los ejes centrales del proceso fue la regularización de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes en el ámbito del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (IOSPER). Esta normalización permitió "ampliar la oferta de prestaciones y reducir significativamente los trámites administrativos para los afiliados".
Incremento de prácticas y regularización quirúrgica
En el área bioquímica, durante 2025 se registró un incremento del 60 por ciento en la cantidad de prácticas de laboratorio. Este aumento fue resultado de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la actualización de aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de las prácticas para los afiliados. De este modo, se revirtió una situación que durante 2024 obligaba a muchos afiliados a abonar prácticas en forma particular y luego gestionar reintegros, informaron fuentes provinciales.
En el ámbito quirúrgico, el balance indicó un aumento del 30 por ciento en las prácticas realizadas. Además, se regularizaron cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, las cirugías de urgencia se autorizaron de manera diaria y las intervenciones programadas contaron con fechas asignadas, lo que permitió recuperar previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones.
Menos reintegros y trámites simplificados
Otro dato destacado fue la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas. Este resultado se explicó por la regularización de convenios vencidos o inexistentes, lo que simplificó los trámites administrativos y redujo los tiempos de espera para los afiliados.
En paralelo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicamentos de alto costo. La implementación de esquemas de autorización semestrales evitó la necesidad de gestiones mensuales presenciales, mejorando la continuidad de los tratamientos.
Digitalización y uso de recursos
En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, mejorando la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia en la gestión. En este contexto, se puso en marcha la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitió a los afiliados acceder directamente a la medicación ambulatoria sin intervención administrativa adicional, indicaron fuentes provinciales.
Por último, el balance señaló que la desvinculación de personal sin contraprestación efectiva y el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper permitieron destinar más recursos a prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, con una proyección del 90 por ciento para el próximo año.