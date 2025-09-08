 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Bahl y Michel celebraron el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires

Los candidatos de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, felicitaron a los candidatos de Fuerza Patria por el contundente triunfo obtenido en las elecciones de este domingo en la principal provincia del país.

8 de Septiembre de 2025
Jorge Taiana y Guillermo Michel
Jorge Taiana y Guillermo Michel

Adán Bahl y Guillermo Michel felicitaron a los candidatos de Fuerza Patria por el contundente triunfo obtenido en las elecciones de este domingo en la principal provincia del país. Michel estuvo en el búnker de La Plata junto al gobernador Axel Kicillof, Verónica Magario, Jorge Taiana y referentes nacionales del peronismo.

A través de la red social X, el candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, expresó: “El peronismo está de pie. En cada compañero, en cada corazón bonaerense. Hoy empieza un futuro que nos contiene a todos. La unión es la fuerza”.

Guillermo Michel, candidato a diputado nacional, publicó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: “La fuerza del peronismo es la esperanza del pueblo. Con unidad, organización y militancia, la provincia de Buenos Aires le puso un freno al ajuste del gobierno nacional. Felicitaciones a los candidatos de Fuerza Patria. Nuestro movimiento siempre representa a las amplias mayorías defendiendo la producción, el trabajo y la justicia social. Tenemos la fuerza”.

Michel estuvo junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora y candidata a diputada provincial, Verónica Magario, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana, y diversos dirigentes y referentes nacionales.

Temas:

Guillermo Michel Adán Bahl Axel Kicillof elecciones Buenos Aires
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso