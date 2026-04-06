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Avanzan 48 viviendas en San Salvador con financiamiento provincial

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, visitó la ciudad de San Salvador con el objetivo de verificar el grado de avance de las 48 soluciones habitacionales que el organismo provincial ejecuta en la localidad.

6 de Abril de 2026
Avanzan 48 viviendas en San Salvador.
Avanzan 48 viviendas en San Salvador. Foto: (GPER).

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, visitó la ciudad de San Salvador con el objetivo de verificar el grado de avance de las 48 soluciones habitacionales que el organismo provincial ejecuta en la localidad.

Viviendas en San Salvador. El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, visitó la ciudad de San Salvador con el objetivo de verificar el grado de avance de las 48 soluciones habitacionales que el organismo provincial ejecuta en la localidad.

 

Durante la recorrida, el titular del IAPV estuvo acompañado por el intendente Jorge Zambón y el vocal Eduardo López Segura. Las autoridades observaron el desarrollo de los trabajos y dialogaron sobre el progreso de la obra.

En ese marco, Schönhals señaló que estas visitas "responden a la impronta de gestión impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a gobernar desde el territorio, lo que permite estar en contacto directo con las necesidades y avanzar en la resolución de los problemas".

 

Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de estas políticas habitacionales: "Brindar unidades habitacionales a la gente es uno de los actos que más se esperan y que más dignifican a la gestión pública".

Las viviendas, ejecutadas por la empresa Traza S.A, cuentan con financiamiento del programa provincial Ahora Tu Hogar, una herramienta que continúa generando oportunidades para que más familias entrerrianas accedan a su casa propia.

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