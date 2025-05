ATE se movilizó en Paraná en defensa de IOSPER: “Será perjudicial para todos”

Empleados públicos nucleados en ATE Concordia se sumaron este miércoles a la movilización provincial impulsada por la Intersindical en la ciudad de Paraná, en rechazo al proyecto de ley que propone la creación de un nuevo ente de salud en reemplazo del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

“Nos manifestamos en contra de la obra social privada que nos quieren imponer. IOSPER, hasta que fue intervenida, funcionaba medianamente bien. Pero últimamente no funciona nada, muchos afiliados tienen serias complicaciones”, denunció Pedro Pérez, referente de ATE Concordia, en diálogo con Elonce.

Desde el gremio se mostraron especialmente preocupados por el impacto económico que tendría el nuevo sistema sobre los trabajadores. “No estamos de acuerdo con muchos puntos del proyecto, por ejemplo, lo vinculado al grupo familiar: cada afiliado debería pagar por cada hijo, lo que es totalmente injusto”, apuntó Pérez.

El descontento no es aislado. Según explicaron, “la gente no quiere un cambio de este tipo porque será perjudicial para todos los trabajadores”. Desde Concordia partieron dos colectivos completos y tres autos particulares con afiliados que se sumaron a la movilización en la capital entrerriana.

También recordaron que, la semana anterior, hubo una movilización en la sede local de IOSPER. “Ingresamos en acompañamiento a los empleados que aún no habían cobrado. No hubo destrozos. Fuimos a llorar con ellos, porque no cobran y ni siquiera firmaron la renovación de sus contratos. Es desesperante”, señalaron desde ATE.

El gremio ratificó su compromiso de seguir en las calles: “No vamos a parar en defender la fuente de trabajo de los trabajadores y en exigir una obra social digna para todos”.