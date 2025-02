Asumió el nuevo ministro provincial de Salud, Daniel Blanzaco

Daniel Blanzaco asumió al frente del ministerio provincial de Salud, tras la renuncia de Guillermo Grieve. Al mostrarse “orgulloso y honrado con el cargo”, anticipó a Elonce que la continuación del programa entrerriano de Salud y el fortalecimiento de la atención primaria, serán los ejes de su gestión en la cartera sanitaria.

Luego de prestar juramento, el flamante ministro agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza depositada en él y en el esquipo de gestión. De hecho, destacó la figura de Grieve, con quien trabajó durante todo el año pasado como secretario provincial de Salud. “Hay lineamientos de gestión y planificación dentro del programa de Salud y el año pasado fue muy difícil desde el punto de vista económico y financiero, pero se pudieron concretar grandes logros y ordenamientos”, repasó.

La jura de Daniel Blanzaco como ministro provincial de Salud (foto Elonce)

Y continuó: “Este año, continuaremos en esa línea e intensificaremos la atención primaria en salud, que es el pilar del sistema sanitario, para que cada entrerriano tenga la atención que amerita”.

“Modernizar los centros de salud, implementar la historia clínica digital y ser más eficientes para descomprimir a la red hospitalaria, que está muy sobrecargada”, fueron los objetivos que Blanzaco se propuso al asumir en Salud.

En la oportunidad, descartó faltantes de insumos y medicamentos; y prometió “optimizar líneas en drogas oncológicas de alto costo”. “Lo que no provenga de Nación, lo aportará Provincia y déficit no habrá; podrá haber demoras en la entrega de medicación por cuestiones administrativas, pero se pretende que no falte nada”, aseguró.