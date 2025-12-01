Alejandra Monteoliva asumirá este martes como ministra de Seguridad de la Nación

La designada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá el cargo este martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza (LLA).
"Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir este martes como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido", expresó Monteoliva en sus redes sociales.
Para la funcionaria, la doctrina de Bullrich de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”.
“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, cerró.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agradeció la gestión de la saliente de Bullrich, quien asumirá esta semana como senadora nacional.
Quién es Alejandra Monteoliva
Monteoliva, de 55 años, es una mujer dedicada a la temática seguridad desde hace 30 años.
Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, provincia en donde nació, la recientemente nombrada funcionaria obtuvo además una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes de Colombia, país en el que vivió 19 años y en que trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional local.
Monteoliva se especializó en gestionar políticas de seguridad en Colombia y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones multilaterales.
En los años 2012 y 2013 fue funcionaria del gobierno Córdoba en la Cartera de Seguridad local e integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Luego, llegó el salto a la gestión nacional. Monteoliva se desempeñó como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Bullrich desde 2015 al 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidad para el Programa Mundial de Alimentos. Antes de ser nombrada nueva ministra de Seguridad nacional, desde junio del año pasado Monteoliva era la secretaria de Seguridad Nacional de la cartera que tenía como titular a Bullrich.