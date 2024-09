A la espera de “una oferta salarial concreta”, Agmer postergó su congreso

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió posponer el congreso sindical que en principio estaba previsto que se realizara este viernes 13, en Villaguay, para abordar la oferta salarial integral que se aguardaba que el Gobierno presentase en la tercera audiencia de conciliación realizada este miércoles.

Esa oferta recién se conocerá en la cuarta audiencia, el martes 17, a las 11, y por eso, el gremio resolvió que el congreso se posponga para el próximo jueves 19, con lugar a confirmar, aunque las sedes que se barajan son Paraná, Villaguay, Colón o San Salvador, indicó el secretario gremial, Guillermo Zampedri.

El sindicalista reconoció que el miércoles “esperábamos una oferta integral que contuviera todos los puntos que habíamos planteado, pero el Gobierno pidió un nuevo cuarto intermedio porque no terminan de cerrar esa propuesta. Así que pasamos al martes”.

Remarcó que ese es “el último plazo para recibir efectivamente esa oferta integral para ponerla a consideración de nuestros compañeros y nuestras compañeras, entendiendo que la semana que viene es la última semana de la conciliación. Luego, estaremos liberados para definir colectivamente cómo hacemos siempre en Agmer las estrategias a seguir”, advirtió el dirigente.

¿Cerca o lejos del acuerdo?

Zampedri expresó que “no puedo decir si estamos cerca o lejos. Entiendo que eso es absolutamente relativo, es subjetivo y depende desde dónde y desde qué punto de vista se lo mide y con qué criterio se lo mide”.

A paso seguido, insistió: “lo que digo es que hoy esperábamos una oferta concreta, integral, que contenga todos los montos remunerativos, que plantee frente a cuestiones que se han ido trabajando en estas instancias, respuestas efectivas y concretas”.

Amplió en tal sentido: “nos pusimos de acuerdo en el desfasaje. Bueno, hay que decir cómo se va a pagar. Luego nos dicen que mes a mes se va a actualizar el salario por índice de inflación. Nosotros lo que decimos es que estamos de acuerdo. Pero queremos que ese índice sea acumulativo y si no es acumulativo, que tengo una cláusula de garantía”.

Otros puntos pendientes

Respecto del Fondo de Incentivo, “acordamos con la herramienta de reemplazo con fondos provinciales. El problema es que no sabemos de qué monto estamos hablando. Entendemos que no hay margen para que la oferta no sea remunerativa en el 100%. Eso tampoco se garantiza, entonces, se me hace muy difícil decir si estamos cerca o lejos, porque no tengo precisión de la oferta”.

Pese a los puntos enumerados, el referente de Agmer señaló que es “optimista. Mi actitud frente a la vida es siempre ser optimista. Ahora, lo concreto es que han pasado tres semanas de la conciliación y no hemos podido tener una oferta concreta para evaluar, para ponerla a consideración. La va a aceptar o rechazar la docencia a partir de las asambleas de las escuelas”, completó en declaraciones al programa radial Puro Cuento, reproducidas por Entre Ríos Ahora.

Más noticias