Utilitario esperaba en el semáforo y fue chocado desde atrás en el acceso a San Benito

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en uno de los ingresos a la localidad de San Benito, en la intersección de la Ruta 12 y Avenida Marizza. En el siniestro se vieron involucrados dos vehículos: una Renault Kangoo y un Renault 9. A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El conductor de la Renault Kangoo, Roberto Tochi, brindó su testimonio a Elonce y relató cómo ocurrió el hecho. “Estaba esperando en el semáforo, estaba en rojo, y vi por el retrovisor que venía un auto a alta velocidad. Había dos motos delante mío, no me pude correr con el auto, y si me corría, evidentemente, los motociclistas fallecían o pasaba algo grave con los conductores de las motos, porque el auto venía muy rápido”, explicó.

Según se pudo saber, ambos vehículos circulaban desde la zona de Colonia Avellaneda hacia el ingreso a Paraná. La Renault Kangoo estaba detenida aguardando la luz verde del semáforo cuando recibió el fuerte impacto por detrás. El Renault 9 era conducido por un hombre que, tras el choque, manifestó sentirse descompuesto, pero estaba consciente.

"Una desgracia con suerte"

A pesar del susto, no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados. “Gracias a Dios, una desgracia con suerte. No pude abrir la puerta del chofer, me bajé por el acompañante y quise auxiliar al hombre que me colisionó a ver si estaba bien, porque la verdad que somos seres humanos”, contó Tochi.

El automovilista del Renault 9 no quiso ser atendido por emergencias médicas, aunque admitió no sentirse bien. “El hombre no me dijo nada y que no se sentía bien nada más, pero tampoco quiso que venga la ambulancia. El hombre tenía seguro y carnet de conducir, así que se harán cargo los seguros”, detalló el conductor afectado.

Las imágenes captadas en el lugar mostraron los importantes daños en la parte trasera de la Renault Kangoo, que terminó visiblemente deteriorada. El Renault 9 también presentó roturas notorias en su parte frontal, lo que da cuenta de la fuerza del impacto.

Falta de iluminación y reclamos

Tras lo sucedido, Tochi apuntó a un reclamo recurrente de los vecinos de la zona: “La verdad que falta iluminación. La municipalidad es la que tiene que iluminar esta entrada porque no es el primer accidente, ni va a ser el último que hay en la zona”, señaló el conductor.

Vecinos de San Benito y localidades aledañas han señalado en varias oportunidades la necesidad de mejorar las condiciones de visibilidad de los accesos, especialmente, en intersecciones con semáforos o gran circulación.

Aunque no hubo heridos, este el accidente pone nuevamente en discusión la seguridad vial en la zona, ya que la circulación intensa podría derivar en episodios de mayor gravedad si no se toman medidas preventivas.