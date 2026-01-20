 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Buenos Aires

Un policía bajo el efecto de sustancias se bajó del auto, disparó 14 veces e hirió a un hombre: el video

Un cabo de la Policía Federal se bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a una persona en el barrio porteño de Villa Crespo. Se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias.

20 de Enero de 2026
Fue detenido.
El hecho ocurrió a las 6 de este martes en la intersección de Muñecas y Fitz Roy, donde el oficial, identificado como Cristian Brítez, descendió de su vehículo Volkswagen Fox y abrió fuego hasta que lesionó en la pierna a un transeúnte.

 

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida, resultó herido de bala fue trasladado por el SAME al Hospital Durand y sin riesgo de vida, según publicó Infobae.

 

En la filmación se observa al implicado vestido de civil con una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, que fue secuestrada por las autoridades, al tiempo que apoya su cabeza en un rodado estacionado y luego se dirige hacia la entrada de una vivienda.

Un vecino que fue testigo de la balacera le exigió que descarte el arma: “Soltá el fierro”.

 

La Unidad de Flagrancia Norte ordenó el arresto del involucrado, la incautación de 14 vainas servidas, la realización de un dermotest, cuyo resultado fue positivo, mientras que no se sometió a un test de alcoholemia, según indicaron las fuentes policiales.

Temas:

policía disparos efecto de sustancias herido
