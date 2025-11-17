Un niño murió tras recibir una descarga eléctrica en una vivienda

El menor intentó lavarse las manos en una pileta donde había un alargue enchufado y sufrió una descarga que lo dejó inconsciente. Pese a las maniobras médicas, falleció en el Hospital de Itaembé Guazú, en Posadas, Misiones.
Un niño de 4 años murió este domingo por la tarde luego de recibir una descarga eléctrica en una vivienda del barrio El Porvenir II. El hecho ocurrió alrededor de las 17:50, cuando el menor, identificado como Aarón Sebastián Díaz, jugaba a la pelota junto a otros niños y se dirigió hacia una pileta para lavarse las manos. Allí, según se informó, había un alargue enchufado que el pequeño no advirtió.
De acuerdo al testimonio de la madre, la descarga fue inmediata y dejó al niño inconsciente. Los menores que estaban con él dieron aviso rápidamente a los adultos, quienes trasladaron a Aarón en un vehículo particular hacia el Hospital de Itaembé Guazú.
Maniobras de reanimación
En el centro de salud, la médica de guardia confirmó que el niño ingresó sin signos vitales. Durante aproximadamente 40 minutos, el equipo médico realizó maniobras de RCP con el objetivo de revertir el cuadro, aunque los esfuerzos no dieron resultado y se constató el fallecimiento del menor (Misiones online)