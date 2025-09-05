Un hombre rompió una máquina de slot en casino entrerriano y terminó detenido

Rompió una máquina de slot en casino y terminó detenido. Faltaban apenas unos pocos minutos para que comenzara el martes 2 de septiembre, cuando una intervención policial movilizó a los funcionarios hasta la reconocida sede de juegos de azar ubicada en la ciudad de Victoria.
El jefe Departamental de Policía, Martín Tello, indicó que "una comisión se hizo presente en el Casino Victoria, a solicitud del personal de servicio en el lugar, habida cuenta de que una persona se encontraba promoviendo desorden en el interior. La reacción violenta escaló en intensidad y llegó a romper la pantalla de una máquina de slot, que son las ruletas electrónicas".
El hecho dejó daños materiales. Según las primeras reconstrucciones, el hombre habría actuado bajo un cuadro de alteración que derivó en su conducta agresiva contra el equipamiento del local.
La identificación del responsable
Tras ser reducido por el personal de seguridad y posteriormente por la Policía, "se identificó que se trataba de un hombre de 52 años de edad, oriundo de la ciudad de Crespo", apuntó el funcionario policial respecto del aprehendido. La confirmación de su procedencia y su edad fue clave para iniciar las primeras actuaciones judiciales.
El comportamiento del hombre, que pasó de los disturbios verbales a los actos de violencia física, encendió las alarmas en el establecimiento. La destrucción de la pantalla de una máquina de slot representa un daño económico considerable, ya que se trata de equipamiento costoso.
Los agentes intervinientes aseguraron que el acusado no portaba armas ni otros elementos de riesgo, aunque su actitud agresiva ameritó la intervención rápida para evitar daños mayores dentro del salón de juegos.
Accionar judicial y medidas adoptadas
La Fiscalía en Turno dispuso que quede alojado en Alcaidía de la Jefatura Departamental, hasta que se resuelva su situación procesal, en el marco de actuaciones instruidas por el supuesto delito de Daño contra Casino Victoria.
Asimismo, efectivos de la Sección Fotografía de Policía Científica estuvieron generando material probatorio, que será anexado al expediente judicial. Estas pericias serán fundamentales para documentar el estado de la máquina afectada y respaldar las actuaciones legales.
La causa quedó formalmente abierta y la Justicia deberá evaluar el grado de responsabilidad del detenido, además de las posibles sanciones que podrían incluir desde multas económicas hasta condenas por daños. (Con información de FM Estación Plus Crespo)