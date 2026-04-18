Tres personas viajaban en una moto, no esquivaron un badén y terminaron lesionados

Tres personas que se trasladaban en una moto resultaron involucradas en un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este sábado en la ciudad de Villaguay, cuando el conductor perdió el control del rodado al pasar por un reductor de velocidad.

El episodio se registró alrededor de las 8 en calle Paysandú, entre Posadas y Frías, según informaron fuentes policiales.

Por causas que se investigan, la moto, una Mondial de 250 cilindradas, desestabilizó al atravesar el badén y sus ocupantes cayeron sobre la calzada.

Cómo fue el accidente

En el vehículo viajaban tres personas que tenían entre 23 y 26 años de edad.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el conductor no logró mantener el dominio de la moto al cruzar el reductor de velocidad, lo que provocó la caída de quienes se trasladaban en el rodado.

Tras el impacto, se solicitó asistencia médica y la intervención de personal policial en la zona.

Lesiones de los ocupantes

Como consecuencia del hecho, una mujer de 26 años sufrió escoriaciones de carácter leve.

El conductor, de 23 años, presentó una herida cortante en la ceja izquierda, que demandó puntos de sutura, además de una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda.

En tanto, el tercer ocupante de la moto, también de 26 años, no presentó lesiones, según el informe oficial. En el lugar trabajó personal policial junto a las áreas correspondientes para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.