 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Colón

Tres personas resultaron lesionadas tras despiste y vuelco sobre Ruta 14

Un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo que conducía -un Renault Clio-, lo que provocó que el rodado saliera de la calzada y terminara volcando sobre la traza de la autovía.

15 de Enero de 2026
Despiste y vuelco sobre Ruta 14
Despiste y vuelco sobre Ruta 14 Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo que conducía -un Renault Clio-, lo que provocó que el rodado saliera de la calzada y terminara volcando sobre la traza de la autovía.

Un accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 11 de la mañana en el kilómetro 175 de la ruta nacional 14, donde un automóvil despistó y volcó por causas que aún se investigan.

 

De acuerdo a lo informado, un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo que conducía -un Renault Clio-, lo que provocó que el rodado saliera de la calzada y terminara volcando sobre la traza de la autovía.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor y sus dos acompañantes, una mujer de 56 años y un hombre de la misma edad, resultaron con lesiones.

 

Los tres fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde quedaron bajo observación médica.

 

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.

Temas:

ruta 14 Ruta Nacional 14 accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso