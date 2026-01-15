Tres personas resultaron lesionadas tras despiste y vuelco sobre Ruta 14

Un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo que conducía -un Renault Clio-, lo que provocó que el rodado saliera de la calzada y terminara volcando sobre la traza de la autovía.
Un accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 11 de la mañana en el kilómetro 175 de la ruta nacional 14, donde un automóvil despistó y volcó por causas que aún se investigan.
Como consecuencia del impacto, el conductor y sus dos acompañantes, una mujer de 56 años y un hombre de la misma edad, resultaron con lesiones.
Los tres fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde quedaron bajo observación médica.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.