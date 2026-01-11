Un tren de pasajeros chocó contra un R12 y sus ocupantes se salvaron de milagro

Un tren de pasajeros embistió a un vehículo en un cruce y dejó tres personas con heridas leves, entre ellas un menor, que debieron ser asistidas.
Una formación del Tren Patagónico chocó este sábado contra un viejo auto en las inmediaciones de la localidad rionegrina de Comallo, aunque sus tres ocupantes se salvaron de milagro, ya que solo resultaron con heridas leves.
El siniestro se produjo cuando el tren que iba desde Viedma hacia San Carlos de Bariloche embistió, por causas que aún se desconocen, a un Renault 12 en uno de los cruces y lo arrastró varios metros hasta que pudo detener la marcha.
Poco después, efectivos de la subcomisaría 74 y personal de Bomberos se acercaron al lugar del hecho, donde auxiliaron a los tres ocupantes del auto, un matrimonio y su hijo menor de edad, y si bien fueron trasladados a un hospital cercano no sufrieron heridas de gravedad.
En el sitio del accidente, integrantes de ambas fuerzas se realizaron las primeras tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras que se dio intervención al área de Criminalística de Bariloche para llevar adelante las pericias correspondientes.
Más allá de este hecho puntual, el Tren Patagónico continúa cumpliendo un rol estratégico para la provincia de Río Negro, no solo como servicio de transporte de pasajeros sino también como una herramienta logística fundamental. En el inicio de este año, el Ministerio de Salud rionegrino puso en marcha el primer envío de insumos hospitalarios y descartables a hospitales de la Región Sur mediante un acuerdo con la empresa ferroviaria provincial.