Seguridad vial: destacan la importancia de la educación y los controles constantes

El Comisario Inspector Alberto Grinovero, encargado de la policía científica en Entre Ríos, brindó un informe sobre las acciones preventivas en seguridad vial y la intervención de la Policía en accidentes y siniestros graves. En diálogo con Elonce, Grinovero expresó su optimismo respecto a los controles realizados en la provincia y las medidas tomadas para garantizar la seguridad de los conductores.

El funcionario destacó que este fin de semana no se registraron víctimas fatales, lo que calificó como un buen indicador del funcionamiento de la seguridad vial. "Afortunadamente, el fin de semana fue tranquilo y no tuvimos que lamentar víctimas fatales ni lesiones graves", señaló. En cuanto a las estadísticas, Grinovero comentó que, si bien el número de siniestros viales ha disminuido con respecto a años anteriores, la meta sigue siendo cero víctimas fatales. “El número aceptable para nosotros es cero; si bien los números son bajos, lo importante es no tener ninguna víctima”, afirmó.

Grinovero subrayó la importancia de la educación, los controles y las sanciones como pilares fundamentales en la seguridad vial. “La seguridad vial tiene tres patas: educación, controles y sanciones. La policía interviene en las tres, y trabajamos en conjunto con otras áreas para garantizar el cumplimiento de las normas”, explicó. En este sentido, destacó la realización de controles en toda la provincia, como la verificación del uso adecuado de luces, el transporte seguro de niños en sillitas, y el respeto por los límites de velocidad.

Más allá de los controles, el Comisario Inspector hizo hincapié en la importancia de la concientización. “Somos unos convencidos que lo fundamental es ponerse en el lugar del otro, adaptando la conducta a la situación”, expresó Grinovero. En ese marco, alertó sobre los peligros del consumo de alcohol y medicamentos que pueden generar somnolencia al conducir, factores que son especialmente peligrosos en rutas y carreteras.

El Comisario también recalcó que la intervención de la Policía en siniestros graves y víctimas fatales sigue siendo prioritaria. “Desde la Dirección de Policía Científica, intervenimos directamente en siniestros graves, y colaboramos con diversas jurisdicciones para dar respuesta a estos casos”, señaló.

Elonce accedió a un listado detallado de las infracciones y sus respectivos valores, que están clasificados en tres categorías: faltas leves, moderadas y graves. Según el Observatorio de Seguridad Vial, la Unidad Fija (UF), que se utiliza para calcular las multas, tiene un valor de $1.183 pesos.

A continuación, te detallamos los valores y las faltas correspondientes:

Faltas leves: $58.350

Estas infracciones son las de menor gravedad y están sancionadas con 50 UF, lo que equivale a $58.350. Entre las faltas leves se encuentran:

• Matafuego vencido o descargado

• No uso del cinturón de seguridad

• Circular sin portar licencia de conducir

• Falta de balizas independientemente del vehículo

Faltas moderadas: $177.450

En el caso de las infracciones moderadas, la sanción es de 150 UF, lo que implica un total de $177.450. Entre las faltas moderadas destacan:

• Falta de apoya cabeza

• Falta de banda retroreflectante

• Falta de espejo retrovisor

Faltas graves: $354.900

Las infracciones más graves, que representan un peligro mayor para la seguridad vial, tienen una multa de 300 UF, equivalente a $354.900. Las faltas graves incluyen:

• No uso de luces bajas

• Exceso de velocidad

• Adelantamiento en doble línea amarilla