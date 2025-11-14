Psicólogo denunció que lo drogaron, ataron y torturaron en su departamento

La víctima, de 38 años, afirmó que fue drogada por un hombre que conoció por Tinder y que otros dos cómplices lo redujeron, lo golpearon y lo apuñalaron antes de robarle dinero y objetos personales. Ocurrió en Palermo, Buenos Aires
Un psicólogo misionero de 38 años denunció haber sido drogado, atado, torturado y asaltado en su departamento del barrio porteño de Palermo tras un encuentro pactado a través de una aplicación de citas. El hecho ocurrió el viernes 7 de noviembre, cuando la víctima —identificada como Alfredo— recibió en su casa a un joven con el que conversaba desde hacía un mes por Tinder.
Según relató, habían acordado cenar en su vivienda y compartir una comida que él mismo preparó. Durante la velada, el invitado —identificado como Julián Gutiérrez— le insistió para beber vodka, mientras él mismo consumía gaseosa. “Él puso algo en mi vaso”, aseguró la víctima, quien señaló que el comportamiento del joven se mantuvo amable y relajado hasta antes del ataque.
“Pestañeé y perdí el conocimiento”
Alfredo recordó que todo transcurrió con normalidad hasta que fue al baño y regresó al living. “Tipo 12:30 seguimos con la conversación normal, estábamos mirando un programa de entretenimiento y, de repente, pestañeo”, contó. Ese fue el momento en que perdió la conciencia.
Cuando despertó, estaba atado en su cama, en ropa interior, rodeado por tres hombres desconocidos. “Ellos me estaban amarrando los pies con una corbata. Estuve tres horas inconsciente y, cuando desperté, la tortura duró al menos una hora”, relató.
Amenazas, golpes y exigencias de dinero
Uno de los agresores —a quien describió como el líder del grupo— lo increpó de forma violenta. “Me dijo ‘¿¡qué hacés, qué hacés!?’, y me empieza a patotear, como si fuera que yo estaba haciendo algo malo”, señaló la víctima. El presunto jefe dio órdenes a sus cómplices para que lo inmovilizaran aún más.
El hombre se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y comenzó a amenazarlo. “Creo que estaba bajo alguna sustancia, porque estaba muy eufórico y con los ojos muy negros. Para mí, había consumido algo más y eso lo hacía más violento aún”, sostuvo Alfredo.
Los agresores exigieron dinero: “plata, dólares”. Ante ello, la víctima entregó los $500.000 que tenía destinados a pagar el alquiler. Pero los ataques continuaron. Alfredo intentó gritar el nombre de su vecina para pedir ayuda, lo que provocó que recibiera más golpes: “Me pegó en la sien y empezó a jugar con el cuchillo”.
En medio del forcejeo, recibió tres puñaladas: una en el antebrazo, otra cerca del ombligo y una tercera en el cuádriceps. “Tenía mucho miedo, sentí como que se me iba la vida”, expresó.
Mientras tanto, los otros dos hombres revisaban el departamento, se probaban su ropa y robaban dinero, celulares, computadoras y otras pertenencias.
La huida de los agresores y el pedido de auxilio
Una vez que los tres atacantes se marcharon, Alfredo logró arrastrarse hasta la puerta y llegar hasta la vivienda de una vecina, quien lo asistió de inmediato. “Había olor a sangre”, recordó la mujer al verlo llegar herido. El psicólogo fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica por las heridas cortantes y los golpes.
Tras su recuperación inicial, realizó la denuncia ante la Policía de la Ciudad. Un dato clave surgió horas después: el perfil de Tinder del agresor había sido eliminado. “Descubrí que el perfil de ‘Julián Gutiérrez’ había sido borrado y mi historial también. Creo que accedió a mi celular y eliminó las pruebas”, aseguró.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía porteña, que trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona y en peritajes sobre la escena del ataque. Hasta el momento no hay detenidos, pero se busca identificar a los tres responsables del violento asalto.
Según fuentes judiciales, las líneas de investigación se centran en determinar si el grupo actuó de forma organizada y si existen casos similares en la zona. (Misiones Online)