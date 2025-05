“No creemos que cambie mucho, pero es necesario”: profundizarán la autopsia de Guillermo Ramírez

Este jueves se concretará una nueva etapa en el estudio forense de Guillermo Ramírez, el hombre que falleció el 27 de febrero pasado durante un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y finalizó en la ciudad de Diamante.

La medida, autorizada en el marco de la causa judicial que investiga presunta violencia institucional, incluye análisis complementarios sobre el cerebro del fallecido y fue solicitada tanto por la querella como por la defensa.

En diálogo con Elonce, el abogado Nelson Schlotthauer, representante de la familia Ramírez, explicó que “se realizarán unos estudios que estaban pendientes y que en algunos casos fueron requeridos por la defensa”.

“Lo más duro es que la familia no pudo despedirlo”

Schlotthauer señaló que “el informe preliminar obtenido a las 24 horas del hecho ya nos marcó las causas de la muerte, y no creemos que estos estudios modifiquen demasiado ese resultado, pero son parte del protocolo y necesarios para llegar a juicio oral”.

En ese sentido, recordó que “el cuerpo de Guillermo fue preservado, lo que permite avanzar en estas pericias. Pero lo feo y duro es que la familia todavía no ha podido despedirlo”.

Además, valoró el trabajo conjunto con la fiscalía. “Desde el primer momento hemos trabajado codo a codo, con más de 50 testimoniales tomadas, múltiples informes y revisión exhaustiva de videos de la zona donde ocurrió la aprehensión”, detalló.

El abogado explicó que detectaron irregularidades en las grabaciones. “Algunos videos no muestran todo el tiempo que dicen tener. Se notan cortes y por eso pedimos peritajes específicos. También analizamos recientemente los teléfonos de los cuatro imputados”, sostuvo.

Avance de la investigación

A casi tres meses del hecho, la querella considera que el proceso avanza a buen ritmo. “El balance es satisfactorio. La calificación legal actual es tortura seguida de muerte, pero es provisoria. Una vez que tengamos todos los elementos, se definirá el tipo penal correspondiente para cada uno”, indicó Schlotthauer.

“Estamos convencidos de que los cuatro imputados tuvieron intervención en este hecho desgraciado. Lo importante es que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa”, agregó.

El abogado remarcó la gravedad institucional del caso: “Siempre insisto en que este tipo de causas tienen una parte fuerte, que es el Estado, que ejerció incorrectamente el monopolio de la fuerza. Así como hay perspectiva de género, también debería haber perspectiva en casos de violencia institucional”.

Guillermo Ramírez

Situación de los policías imputados

En cuanto a la situación de los policías involucrados, Schlotthauer lamentó la falta de información oficial. “No hemos sido notificados sobre ninguna medida interna. La Policía no ha tenido contacto con la familia de Guillermo. Sabemos que los funcionarios no están en funciones activas, pero siguen cobrando. No fueron pasados a disponibilidad ni separados de la fuerza”, indicó.

El caso continúa en investigación, mientras la familia de Guillermo Ramírez espera que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.