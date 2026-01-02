Misiones: incautaron más de 300 kilos de marihuana valuados en $1.522 millones de pesos

El operativo se realizó a la altura del kilómetro 1036,6 de la Ruta Provincial 2. Los ocupantes del vehículo se fugaron al observar la presencia de personal de Prefectura, mientras que el rodado no tenía permitido circular por disposición judicial.
Personal de Prefectura de Misiones incautó 305,8 kilos de marihuana, distribuidos en 17 bultos que contenían 652 panes, durante un operativo que se realizó sobre la Ruta Provincial 2, en cercanías a Paraje Barra Bonita, en la provincia del Noreste argentino.
El cargamento incautado fue valuado en más de 1.522 millones de pesos.
El procedimiento se inició a partir de información aportada por las delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Alto Paraná y de la Prefectura Alba Posse, que alertaron sobre el transporte de sustancias ilícitas en un vehículo que circulaba por la zona.
Detalles del operativo
En el marco del operativo, los efectivos observaron un automóvil que, al advertir la presencia de la Fuerza, intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una persecución.
Sin embargo, el rodado fue hallado poco después abandonado sobre un camino terrado costero, a la altura del kilómetro 1036,6. Al verificar su situación, se constató que presentaba prohibición de circular. No hay novedades de los ocupantes.
Durante la inspección del vehículo, el personal encontró varios bultos con paquetes rectangulares ocultos en su interior. La presencia de la droga fue confirmada por el can antinarcóticos “Fredy”, especializado en la detección de estupefacientes.
Como resultado del operativo, se secuestraron 17 bultos que contenían 652 panes de marihuana, con un peso total de 305,8 kilos. El cargamento incautado fue valuado en más de 1.522 millones de pesos.
Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, que ordenó la realización de las actuaciones correspondientes.
La palabra de la Ministra de Seguridad de la Nación
Luego del secuestro de droga, la funcionaria Alejandra Monteoliva publicó un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, donde destacó la importancia de la presencia de las autoridades para "cerrar el paso al narcotráfico y proteger a los argentinos".
"Pensaron que, mientras el país se preparaba para despedir el año, podían mover droga sin consecuencias. PNA los frenó en Misiones e incautó más de 300 kilos, valuados en $1.500 millones. Presencia permanente para cerrar el paso al Presencia permanente para cerrar el paso al narcotráfico y proteger a los argentinos", escribió.