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Policiales Gualeguaychú

Ladrón golpeó a policías con una cadena al ser detenido tras una persecución

Detuvieron en Gualeguaychú a un hombre de 24 años por los delitos de Resistencia a la autoridad y Violación de domicilio en flagrancia.

15 de Marzo de 2026
Detenido en Gualeguaychú
Detenido en Gualeguaychú Foto: Policía de Entre Ríos

Detuvieron en Gualeguaychú a un hombre de 24 años por los delitos de Resistencia a la autoridad y Violación de domicilio en flagrancia.

Detuvieron en Gualeguaychú a un hombre de 24 años por los delitos de Resistencia a la autoridad y Violación de domicilio en flagrancia.

 

El hecho se inició alrededor de las 04:30 de la madrugada del domingo, cuando se alertó a la Policía sobre la presencia de un sujeto vestido de negro y con una mochila, quien habría sido observado saltando el muro de una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Juan La Palma y Santiago Díaz.

 

Ante esta situación, los efectivos se hicieron presentes en la zona y lograron visualizar al sospechoso, quien emprendió la fuga a pie por calle Juan La Palma en dirección a San José. Tras un seguimiento por varias cuadras, el individuo ingresó a un terreno baldío ubicado en la intersección de San José y Manzoni, donde intentó ocultarse entre los pastizales.

 

Al ser sorprendido por los funcionarios policiales, extrajo una cadena con candado con la que intentó agredir a uno de los efectivos, arrojando algunos golpes. No obstante, fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal policial.

 

Informada la situación a la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del individuo, quien fue trasladado para examen médico y verificación de antecedentes, quedando posteriormente a disposición de la Justicia.

Temas:

Gualeguaychú resistencia a la autoridad
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