Ladrón golpeó a policías con una cadena al ser detenido tras una persecución

Detuvieron en Gualeguaychú a un hombre de 24 años por los delitos de Resistencia a la autoridad y Violación de domicilio en flagrancia.
Detuvieron en Gualeguaychú a un hombre de 24 años por los delitos de Resistencia a la autoridad y Violación de domicilio en flagrancia.
El hecho se inició alrededor de las 04:30 de la madrugada del domingo, cuando se alertó a la Policía sobre la presencia de un sujeto vestido de negro y con una mochila, quien habría sido observado saltando el muro de una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Juan La Palma y Santiago Díaz.
Ante esta situación, los efectivos se hicieron presentes en la zona y lograron visualizar al sospechoso, quien emprendió la fuga a pie por calle Juan La Palma en dirección a San José. Tras un seguimiento por varias cuadras, el individuo ingresó a un terreno baldío ubicado en la intersección de San José y Manzoni, donde intentó ocultarse entre los pastizales.
Al ser sorprendido por los funcionarios policiales, extrajo una cadena con candado con la que intentó agredir a uno de los efectivos, arrojando algunos golpes. No obstante, fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal policial.
Informada la situación a la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del individuo, quien fue trasladado para examen médico y verificación de antecedentes, quedando posteriormente a disposición de la Justicia.