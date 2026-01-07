Intentaban traficar más de 31 kilos de cocaína ocultos en cajones con berenjenas en Ruta 34

El operativo lo llevó a cabo Gendarmería Nacional y se produjo a la altura de la ciudad de Pichanal. Por el hecho hay cinco detenidos. El conductor del camión y otros cuatro hombres que viajaban en un vehículo particular, quedaron detenidos.
Más de 31 kilos de cocaína que iban ocultos en cajones de berenjenas fueron decomisados por efectivos de Gendarmería Nacional en la ciudad salteña de Pichanal.
Fuentes de la fuerza informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada, en el marco de la Operación "Plan Güemes".
Los gendarmes, con la ayuda del can "Oreo" pudieron extraer del interior de los cajones con 1.200 kilos de berenjena, 30 paquetes rectangulares que contenían la droga.
Personal de la Sección "Santa Rosa" y la Sección Seguridad Vial "Orán", dependientes del Escuadrón 20, se encontraban desplegados sobre Ruta Nacional número 34, a la altura del kilómetro 1.320 (Pichanal) cuando detuvieron la marcha de un camión y procedieron a realizar el registro correspondiente.
Durante la inspección, los uniformados constataron que el rodado estaba ocupado por un hombre mayor de edad y con la ayuda del can detector de narcóticos "Oreo" corroboraron la existencia de sustancias ilícitas en el interior del semirremolque.
Luego de informar sobre los hechos, a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia el asiento de la Unidad.
Allí, en presencia de testigos, los efectivos descargaron cajones que contenían 1.200 kilos de berenjenas, en cuyo interior se escondían 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla.
Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 31,370 kilos de esa sustancia, al tiempo que los gendarmes aprehendieron a otros cuatro hombres que circulaban en un vehículo Volkswagen Gol, publicó NA.
La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de ambos rodados como así también el decomiso de la droga, la tonelada de berenjena y teléfonos celulares.
En tanto, los cinco involucrados quedaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.