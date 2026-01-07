Insólito: un policía robó las gomas de su patrullero para pagar una deuda y fue condenado

Un efectivo policial fue condenado a tres años de prisión condicional tras admitir que desmanteló un móvil oficial de la policía de Santa Fe, para vender sus cubiertas. Los detalles del fallo judicial, que se resolvió en apenas dos semanas.
Insólito: un policía de la provincia de Santa Fe, robó las gomas de su patrullero y terminó condenado en un proceso judicial que se resolvió con inusual rapidez. La Justicia dictó una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica contra un subinspector que sustrajo las cuatro cubiertas de un móvil policial para saldar una deuda personal de 400.000 pesos.
El condenado fue identificado como José Nicolás López, un policía de 40 años que cumplía funciones en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI. El fallo fue dispuesto por el juez Pablo Ruiz Staiger, en el marco de un juicio de trámite abreviado que se desarrolló este mediodía en los tribunales provinciales.
Además de la pena condicional, el magistrado impuso a López una multa de 90.000 pesos, el monto máximo previsto por la ley penal para este tipo de delitos, y una serie de normas de conducta que deberá cumplir durante el período de condena.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario destacó “la celeridad con la que se logró la condena, ya que los delitos fueron cometidos hace sólo dos semanas”, subrayando la rapidez con la que se reunieron las pruebas necesarias para esclarecer el hecho.
Cómo se cometió el delito
De acuerdo a lo reconstruido en la causa, López concretó su accionar delictivo entre el miércoles 24 y el viernes 26 del mes pasado. “Mientras cumplía funciones como subinspector, extrajo las cuatro cubiertas que tenía colocadas un móvil policial estacionado en la dependencia y se apoderó de ellas”, explicó el fiscal.
Hernández remarcó que el hecho reviste mayor gravedad debido a la función que ocupaba el acusado. “A raíz de su cargo público, le correspondía la custodia del vehículo”, señaló. Sin embargo, lejos de proteger los bienes del Estado, el efectivo utilizó su acceso privilegiado para desmantelar el patrullero.
Según se acreditó en la investigación, luego de sustraer las cubiertas, López las vendió como si fueran de su propiedad. “De esa forma pagó una deuda de 400.000 pesos que tenía con la persona que las adquirió”, detalló el representante del MPA ante el juez.
Investigación y detención
El faltante de las cubiertas fue advertido pocos días después, lo que dio inicio a la investigación penal. “Se recabaron testimonios, se analizaron registros del GPS del móvil policial y de cámaras de seguridad, y se colectaron otras evidencias que permitieron esclarecer lo sucedido”, precisó Hernández.
Las diligencias estuvieron a cargo de personal policial de la división judicial, que actuó de manera inmediata. No obstante, el fiscal indicó que el acusado intentó entorpecer el proceso. “Al advertir que la investigación estaba en marcha, el condenado amedrentó al comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara”, afirmó.
Finalmente, el subinspector fue detenido el lunes pasado al mediodía, en el marco de un procedimiento policial realizado en la misma ciudad donde había ocurrido el hecho.
Responsabilidad penal y condena
López reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro. Junto a sus abogados defensores, aceptó la acusación formulada por la Fiscalía, la pena impuesta y la modalidad de juicio abreviado.
Entre las medidas adicionales dispuestas por el juez, se estableció la prohibición de acercamiento y de contacto, por cualquier medio, con los testigos del caso, con el objetivo de resguardarlos. Asimismo, se le prohibió tener y portar armas de fuego por un plazo de tres años, publicó Uno Santa Fe.
El caso generó impacto por el carácter insólito del hecho y por la rapidez con la que actuó la Justicia, al tratarse de un delito cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, lo que volvió a poner en debate la responsabilidad y el control interno dentro de las fuerzas de seguridad.