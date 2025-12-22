Gozaba de arresto domiciliario y escapó para robar una garrafa: su propia familia lo delató

Un hombre que cumplía arresto domiciliario fue detenido tras abandonar su vivienda y ser localizado a pocas cuadras. Tras su detención, la fiscal interviniente dispuso su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales de Paraná.
La fuga de un individuo que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en una vivienda ubicada en calle 1458, en la ciudad de Paraná, demandó anoche la intervención del personal policial de comisaría decimoprimera.
El aviso fue realizado por un familiar del detenido, quien informó a las autoridades que el hombre había abandonado el domicilio donde debía permanecer bajo la medida judicial. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con la madre del aprehendido, quien confirmó la situación y agregó que su hijo también habría sustraído una garrafa durante la noche.
Ante esta información, se inició de inmediato un operativo de búsqueda en la zona. Como resultado del rastrillaje, a una cuadra y media del domicilio, el individuo fue localizado cuando regresaba a su vivienda, por lo que fue demorado de manera preventiva por el personal policial.
Una vez puesto en conocimiento de lo ocurrido, tomó intervención la fiscal interviniente, Evangelina Santana, quien dispuso la detención formal del sospechoso.
Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el alojamiento del hombre en la Alcaidía, quedando a disposición de la Justicia por el incumplimiento del arresto domiciliario y las actuaciones correspondientes.
Las diligencias continuaron bajo directivas judiciales para avanzar en la investigación del hecho.