Policiales Departamento Gualeguaychú

Golpearon salvajemente a un hombre de 72 años para robarle $200.000

22 de Noviembre de 2025
Jefatura Departamental Gualeguaychú

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en Pueblo Belgrano, en donde la víctima fue un hombre de 72 años. Fue golpeado y robado en su propia casa por dos sujetos, uno de ellos conocido de la víctima. Los detuvieron sobre el Puente Méndez Casariego, en Gualeguaychú.

 

La víctima, un hombre de 72 años, relató a los funcionarios policiales que un conocido llegó a su rancho, en inmediaciones de calles Ceibas y Urquiza, con la excusa de entregarle mercadería. Confiado, el hombre le permitió el ingreso y ambos compartieron un momento, con alimentos y bebidas.

Comisaría Quinta de Gualeguaychú

Sin embargo, la visita de confianza se convirtió en una emboscada criminal: en un momento de descuido, el conocido le propinó un violento golpe de puño en el rostro que hizo caer al adulto mayor al suelo, causándole lesiones visibles en la cabeza y el rostro.

 

El agresor no estaba solo. Lo acompañaba otro individuo, desconocido para el dueño de casa, y ambos aprovecharon la indefensión del anciano para consumar el robo. Sustrajeron una caja de chapa que contenía documentación de un automóvil y un utilitario tipo Traffic, además de una significativa suma de más de 200.000 pesos en efectivo.

 

Tras el violento asalto, los dos delincuentes se dieron a la fuga, dejando al hombre herido.

Puente Méndez Casariego, en Gualeguaychú

Inmediatamente después de recibir la denuncia, se montó un operativo de búsqueda en la zona. La precisión de los datos aportados por la víctima fue crucial, ya que el personal policial de la comisaría quinta logró localizar y aprehender a los sospechosos sobre el Puente Méndez Casariego.

 

Los detenidos fueron identificados como hombres de 30 y 33 años. El Fiscal en turno ordenó su aprehensión y la requisa personal, y el procedimiento reveló cómo intentaron ocultar el botín. A uno de los individuos se le encontraron 31.100 pesos en efectivo entre sus pertenencias, junto a otros elementos de interés. El cómplice, sin embargo, había intentado esconder el grueso del dinero, pero finalmente le hallaron 180.000 pesos entre su ropa interior y partes íntimas.

 

Ambos sujetos fueron trasladados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú en calidad de aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, que determinará su imputación por el robo con violencia.

