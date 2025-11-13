Estudiante de Medicina falleció tras ser atropellada por un colectivo en Rosario

Una joven de 23 años murió este miércoles luego de caer a la calzada tras el impacto con la puerta de una camioneta y ser arrollada por un interno de la línea 153 en Rosario. Vecinos y el chofer intentaron reanimarla sin éxito.
Una estudiante de Medicina de 23 años murió este miércoles por la tarde en la zona oeste de Rosario tras ser arrollada por un colectivo de la línea 153. El hecho ocurrió en la intersección de Mendoza y Nicaragua, en el barrio Belgrano, donde la joven circulaba en bicicleta rumbo al centro de la ciudad. Pese a los intentos de reanimación realizados por el chofer y vecinos, no logró sobrevivir al impacto.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con los testigos, la joven avanzaba en bicicleta por calle Mendoza cuando, al llegar a media cuadra entre Circunvalación y Nicaragua, una camioneta abrió la puerta del conductor hacia la calzada. La maniobra repentina provocó que la ciclista perdiera el control y cayera al asfalto.
En ese mismo instante, un interno de la línea 153, de bandera roja, circulaba en paralelo en sentido al centro. Al caer, la bicicleta y la joven quedaron en la trayectoria del vehículo, quedando atrapada bajo las ruedas traseras de la unidad del transporte urbano.
La escena causó una fuerte conmoción en el barrio, donde numerosos vecinos se acercaron rápidamente al lugar ante la gravedad del episodio.
Intentos desesperados de reanimación
El chofer del colectivo descendió de inmediato y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras los vecinos llamaban al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Según relataron los presentes, la ambulancia demoró cerca de 20 minutos en llegar.
Durante ese tiempo, tanto el conductor como varias personas del barrio continuaron intentando reanimarla, pero la joven no presentaba signos vitales. Cuando finalmente arribó el equipo médico, los profesionales continuaron con las maniobras, aunque la víctima falleció en el lugar.
La joven fue identificada como vecina del barrio Belgrano, única hija de su familia y estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Testimonios y cámaras que podrían esclarecer el hecho
La policía realizó tareas de peritaje y resguardo de la escena mientras los equipos de emergencia trabajaban. Vecinos consultados señalaron que en la zona hay cámaras de videovigilancia tanto en comercios como en viviendas particulares, elementos que podrían resultar clave para reconstruir la secuencia del accidente. (La Capital)