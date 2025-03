Docente asesinada: aseguran que el femicida tenía denuncia y que siempre la hostigaba

Docente asesinada. La maestra jardinera Carla Del Souc, de 27 años, había decidido poner fin a la relación violenta que mantenía con su pareja de tres años, Federico Acevedo, de 32. El hombre, a quien ella había denunciado un año antes por violencia de género, la acosaba constantemente y la terminó asesinando este sábado por la noche en un almacén de barrio, con un cuchillo de carnicero.

Acevedo persiguió a su expareja hasta adentro del local Mercadito El Tata Juan, en la esquina de Lavalle y Remedios de Escalada, del municipio de Rivadavia, a 65 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

El femicidio ocurrió cerca de las 22 del sábado, adentro del comercio, ubicado al lado de la casa de la víctima. Tanto esa vivienda, como el mercadito, eran propiedad de la tía de ella. Al verse perseguida y hostigada por su expareja, la joven corrió hasta el almacén a pedir auxilio.

Acevedo comenzó a hostigar a su exnovia, y luego sacó un cuchillo tipo carnicero y la apuñaló en el cuello, frente a la mirada de los clientes y empleados del local.

Cuando llegó la Policía, que estaba patrullando el centro de Rivadavia, los agentes observaron que el agresor se estaba autolesionando, en el cuello y el pecho con el mismo cuchillo. Los policías lograron reducirlo e ingresarlo a una ambulancia.

En el mismo lugar, los médicos del servicio de emergencias estatal SEC constataron el fallecimiento de la joven. El femicida fue trasladado en grave estado al hospital Saporitti, y una hora más tarde, murió.

Desgarradora despedida de su hermana

Un doloroso posteo de la hermana de Carla, Gisel Del Souc, en las redes sociales, dejó trascender la relación violenta que padecía la víctima: "Tu corazón era tan noble, tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todos, me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor no quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuenta de que no es una pesadilla, es la realidad".

Y siguió la hermana: "No dejo de sentir que podría haber hecho algo más que aconsejarte y acompañarte siempre. Quería tenerte tan cerquita mío que no sabía ya cómo hacer para que no te enojes por mis consejos, para que me escuches, para que hubieras podido ver quién era realmente", en referencia al femicida.

Otros detalles

La pareja llevaba tres años de relación. Y, desde hacía un año, vivían juntos en una pequeña casa, lindante con el mercadito donde la asesinaron.

Acevedo tenía un prontuario delictivo, con denuncias por robo agravado, lesiones y amenazas. En 2023, Carla lo había denunciado por violencia de género. Pero la joven desistió de avanzar con la denuncia y la causa no prosperó.

La relación de pareja se terminó pocas semanas antes del femicidio. Habían viajado a Chile de vacaciones, y el último posteo que hizo la víctima junto a quien era su novio fue el 28 de febrero pasado. En el perfil de Facebook de la maestra jardinera, posa junto a su novio en la playa.

Algunos vecinos y los empleados del mercadito fueron testigos del ataque, el sábado pasado por la noche. Aseguran que él la estaba esperando en la puerta de su casa en la noche del sábado. Venía amenazándola de muerto con mensajes de whatsapp. Al verlo, Carla corrió al local de su tía a pedir ayuda,

Acevedo comenzó a hostigarla y a gritarle, los vecinos llamaron al 911. El agresor amenazaba con matarla si entraba la policía, mientras el personal del local le pedía que no lo hiciera. Al verse acorralado, cuando escuchó la sirena policial, tomó un cuchillo de carnicero y la apuñaló en el cuello.

Activa militante contra la violencia machista

Carla Del Souc era una activa militante contra la violencia machista. Un reciente posteo propio en el que mencionaba: "Nací para ser libre, no asesinada".

Entre imágenes de la infancia de la víctima, que subió a las redes sociales su hermana, puede leerse. "Tantas veces marchando por las pibas sintiendo el dolor de las demás, estando para las compañeras. Me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos"

Este lunes al mediodía hubo una concentración de sus amigos, algunos vecinos y agrupaciones feministas frente al local donde ocurrió el feminicidio. Con velas y flores, le rindieron homenaje y expresaron la tristeza que ha provocado la muerte de la joven maestra. Fuente: diario Clarín