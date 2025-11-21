 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Dos encomiendas cargadas con marihuana

Detuvieron a hombre que retiró encomiendas con casi 30 kilos de marihuana en Concordia

Un hombre de Rosario fue detenido en Concordia al presentarse a retirar dos envíos vigilados que contenían cerca de 30 kilos de marihuana. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal local.

21 de Noviembre de 2025
Intentaba retirar dos encomiendas con casi 30 kilos de marihuana.
Intentaba retirar dos encomiendas con casi 30 kilos de marihuana. Foto: (Concordia Policiales).

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de Rosario fue detenido en Concordia al presentarse a retirar dos envíos vigilados que contenían cerca de 30 kilos de marihuana. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal local.

Un operativo encabezado por el Juzgado Federal de Concordia culminó con la detención de un hombre oriundo de Rosario, quien se presentó a retirar dos encomiendas que contenían casi 30 kilogramos de marihuana.

La medida fue dispuesta por la jueza federal Analía Ramponi, con intervención del secretario penal ad hoc, Iñaki Bosch, tras una investigación que se inició durante un control de rutina sobre transporte de encomiendas.

 

Un control rutinario que reveló droga en un envío

 

La pesquisa comenzó cuando efectivos del Escuadrón IV “Concordia” de Gendarmería Nacional realizaban un control aleatorio sobre un camión de la empresa Vía Cargo. En esa instancia, los uniformados detectaron una encomienda enviada desde Misiones hacia Rosario que contenía alrededor de 11 kilos de marihuana. El hallazgo motivó la inmediata intervención judicial y la apertura de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

 

Al día siguiente, la empresa informó que los mismos remitentes habían despachado otra encomienda con características similares. Ante esa novedad, la jueza ordenó replicar el control en el mismo puesto de inspección. El resultado volvió a ser positivo: dentro del paquete se encontraron cerca de 25 kilos de marihuana.

 

Entrega vigilada y detención del sospechoso

 

Con ambos envíos asegurados y en aplicación de la Ley 27.319, la magistrada dispuso la entrega vigilada de las encomiendas. La maniobra operativa estuvo a cargo de la SEINACORDIA de Gendarmería, cuyos agentes supervisaron el procedimiento en la sucursal de Vía Cargo.

 

El sábado, un hombre domiciliado en Rosario acudió al local para retirar los paquetes previamente inspeccionados. En ese preciso momento fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal.

 

Avances en la causa

 

El domingo se le tomó declaración indagatoria con la asistencia de su abogado defensor, Alejandro Castelli, y la intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt. Tras la audiencia, la causa fue remitida a la Unidad Fiscal de Rosario para profundizar las diligencias, ante la sospecha de que se trata de una estructura organizada dedicada al tráfico de estupefacientes.

 

Las unidades UNIPROJUD de Rosario y Misiones, junto con SEINACORDIA, continúan trabajando para identificar a los remitentes y a otros posibles involucrados en la red criminal. (Con información de Concordia Policiales)

Temas:

Concordia marihuana operativo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso