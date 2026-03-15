Detuvieron a un hombre en La Paz por disparar contra la pareja de su ex

Un hombre de 36 años fue detenido acusado de disparar contra la actual pareja de su ex; el violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en un domicilio del barrio Feria de la localidad de La Paz.
Un hombre de 36 años fue detenido acusado de disparar contra la actual pareja de su ex; el violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado sobre cortada 2, entre calles 9 de Julio y Chacabuco, del barrio Feria de la localidad de La Paz.
Fuentes policiales comunicaron que el sujeto se presentó en el domicilio de la mujer de 33 años; lo hizo empuñando un arma de fuego con la que efectuó un disparo hacia la actual pareja de la mujer, un hombre de 35 años.
Desde la fuerza aclararon que el proyectil no llegó a lesionar a la víctima.
Una vez presente personal policial se procedió a la aprehensión del agresor y al secuestro de un arma de fuego de fabricación casera calibre .22.
Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, se realizó dermotest al detenido, quien fue trasladado a Jefatura Departamental La Paz, previo examen médico en el Hospital 9 de Julio.
Intervienen Comisaría Primera, Unidad Fiscal, Antecedentes Personales y Hospital 9 de Julio. Se continúan con las diligencias de rigor.