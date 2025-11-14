“No lo aceptaban por ser negro”: denuncian torturas en caso de joven hallado muerto

El padre de joven hallado muerte cuestionó la hipótesis de suicidio y afirmó que no pudo ver el cuerpo en la morgue. Sostuvo que su hijo tenía quemaduras y apuntó al entorno familiar de su novia.
El caso por la muerte de Rodrigo Leonel López, el joven encontrado sin vida este martes en el muelle de la costanera de Garupá, (Misiones), quedó envuelto en dudas y cuestionamientos tras el testimonio de su padre, Orlando López, quien aseguró que la Justicia definió el hecho como un suicidio sin permitirle acceder al cuerpo ni a las pertenencias de su hijo. Según relató, la primera noticia del fallecimiento llegó cuando otro de sus hijos vio una foto que circulaba por redes sociales.
“A las nueve de la mañana me entero por mi hijo que ve la foto y me dice: ‘Papá, Rodrigo parece que se ahorcó’. Yo no puedo creer porque la noche anterior estaba hablando de sus proyectos de trabajo”, recordó. López describió a Rodrigo como “un chico sano y deportista”, y remarcó que no atravesaba situaciones vinculadas al consumo de sustancias.
Cuestionamientos a la actuación policial
El hombre sostuvo que, al acudir a la comisaría, no obtuvo información clara. “Le digo a los policías si sabían algo y ninguna sabía nada. Ellos me decían que era un suicidio y se miraban uno al otro”, relató. Más tarde, aseguró que tampoco pudo acceder al cuerpo en la morgue ni recibir la ropa de su hijo. “No me entregaron la ropa, no me entregaron nada”, afirmó.
Una de las dudas centrales refiere al elemento con el que habría sido encontrado colgado. “Dicen que se ahorcó con un cinto; él no usa cinto, nosotros no tenemos cintos”, enfatizó, poniendo en duda la versión inicial de la investigación.
Conflictos con la familia de su novia
El padre del joven señaló que Rodrigo mantenía una relación afectiva que generaba tensión. “La madre se oponía porque ellos son alemanes y no le quieren a los negros”, aseguró. Contó que la pareja planeaba mudarse junta y que la joven había permanecido en su hogar durante una breve estadía.
También mencionó que creía que su hijo había recibido amenazas, aunque aclaró que no podía precisarlo. “Yo creo que podría venir por ahí, porque tienen mucha plata esa gente”, expresó, en referencia al entorno familiar de la joven.
Denuncia de signos de tortura
El testimonio más grave surgió al describir las lesiones observadas en una imagen del cuerpo. “Le torturaron. Estoy segurísimo”, afirmó. Aseguró que su esposa vio marcas compatibles con quemaduras. “En los testículos tenía quemado con cigarrillo, las manos también”, sostuvo.
Frente a estas sospechas, López realizó una denuncia para exigir que el cuerpo fuera revisado antes de la sepultura. Según indicó, al llegar a la comisaría, encontró en el lugar a la madre de la novia de Rodrigo, lo que incrementó sus inquietudes.
Temor por la seguridad familiar
El padre del joven dijo estar preocupado por posibles represalias. “Hay comentarios de que tengamos cuidado con los varones. Me quedan dos hijos más”, expresó.
La causa continúa bajo investigación mientras la familia insiste en que se revisen todas las hipótesis para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven. (fuente Misiones online)