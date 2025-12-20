 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Decomisaron 300 kilos de queso transportados sin habilitación ni cadena de frío

20 de Diciembre de 2025
Decomisaron 300 kilos de queso en Concordia

El vehículo trasladaba 300 kilogramos de queso mozzarella, distribuidos en más de 35 hormas, sin contar con la habilitación correspondiente ni con la cadena de frío necesaria para este tipo de mercadería.

Detectaron que un utilitario transportaba productos alimenticios sin cumplir las condiciones sanitarias exigidas; fue este viernes durante un operativo de control vehicular en la intersección de La Pampa y Urdinarrain, en Concordia.

 

Durante el procedimiento, los efectivos de comisaría segunda constataron que el vehículo trasladaba 300 kilogramos de queso mozzarella, distribuidos en más de 35 hormas, sin contar con la habilitación correspondiente ni con la cadena de frío necesaria para este tipo de mercadería.

 

Ante esta situación, según informó Concordia Policiales, se dio inmediata intervención a la Municipalidad de Concordia, junto a personal de la Dirección de Bromatología e integrantes de la Unidad Operativa de la Subsecretaría de Seguridad.

 

Tras la inspección, las autoridades dispusieron el decomiso de la mercadería, al comprobarse que el transporte incumplía las condiciones sanitarias mínimas para garantizar la inocuidad del producto, representando un riesgo para la salud pública.

 

Finalmente, se precisó que la mercadería incautada permanecía a resguardo, hasta la llegada de la orden judicial para su destrucción final.

Temas:

Concordia control vehicular
