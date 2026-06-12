Camioneta chocó contra un vacuno que se cruzó en el camino y salió ileso

REDACCIÓN ELONCE
Una camioneta impactó contra un animal vacuno en un camino vecinal. El conductor y su hijo menor de edad no sufrieron lesiones y se realizaron las actuaciones correspondientes.
Colisión con un animal vacuno se registró durante la tarde de este viernes en un camino vecinal ubicado detrás del Club Ciclista. El siniestro vial movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador.
Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando una camioneta Toyota Hilux circulaba por la zona y embistió a un animal vacuno que se encontraba sobre el camino. En el vehículo viajaba un vecino de la ciudad junto a su hijo menor de edad.
Sin personas lesionadas
Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la camioneta no sufrieron lesiones. Asimismo, el propietario del animal se presentó en el lugar tras ser notificado de lo ocurrido.
Debido a que no hubo heridos, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal para llevar adelante las actuaciones de rigor y determinar las circunstancias del siniestro.
El hecho dejó daños materiales en el rodado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni personas con lesiones.