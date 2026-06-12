 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en un camino vecinal

Camioneta chocó contra un vacuno que se cruzó en el camino y salió ileso

Una camioneta impactó contra un animal vacuno en un camino vecinal. El conductor y su hijo menor de edad no sufrieron lesiones y se realizaron las actuaciones correspondientes.

12 de Junio de 2026
Colisión con un animal vacuno: una camioneta sufrió daños.
Colisión con un animal vacuno: una camioneta sufrió daños. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Una camioneta impactó contra un animal vacuno en un camino vecinal. El conductor y su hijo menor de edad no sufrieron lesiones y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Colisión con un animal vacuno se registró durante la tarde de este viernes en un camino vecinal ubicado detrás del Club Ciclista. El siniestro vial movilizó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental San Salvador.

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando una camioneta Toyota Hilux circulaba por la zona y embistió a un animal vacuno que se encontraba sobre el camino. En el vehículo viajaba un vecino de la ciudad junto a su hijo menor de edad.

 

Sin personas lesionadas

 

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la camioneta no sufrieron lesiones. Asimismo, el propietario del animal se presentó en el lugar tras ser notificado de lo ocurrido.

Debido a que no hubo heridos, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal para llevar adelante las actuaciones de rigor y determinar las circunstancias del siniestro.

El hecho dejó daños materiales en el rodado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni personas con lesiones.

Temas:

San Salvador Toyota Hilux siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso