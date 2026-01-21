Buscan a un hombre que está desaparecido desde el lunes

La Policía solicitó la colaboración para localizar a un hombre de 29 años, cuyo paradero se desconoce desde la noche del lunes. La denuncia fue radicada por su padre.
La Policía de Concepción del Uruguay solicita la colaboración de la población para dar con Matías Nicolás Romero, de 29 años cuyo paradero se desconoce desde la noche del lunes 19, cuando se habría comunicado por última vez alrededor de las 19 horas.
El pedido de localización se originó a partir de actuaciones iniciadas en sede de Comisaría Tercera, donde su padre, de 45 años, denunció su ausencia y manifestó no tener información sobre su paradero.
Según se informó oficialmente, Romero mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura física delgada, tiene tez blanca, ojos color café y cabello castaño oscuro, corto en los laterales. Como seña particular, posee un tatuaje del escudo del Club Racing en una de sus piernas.
Desde la fuerza policial indicaron que se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse, por lo que se solicita especial atención ante cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación.
Cualquier información que permita avanzar en la localización del joven puede ser aportada en la dependencia policial más cercana o comunicándose a los siguientes teléfonos:
* Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508
* Comisaría Tercera: 0343-154601897 o 03442-440384
* Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito 101