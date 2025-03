Accidente fatal en ruta 39: pidieron menos de seis años de pena para Orrico

El juez de Garantías de Concepción del Uruguay remitió a juicio este viernes la causa en la que se investiga la responsabilidad al extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, por la muerte de cuatro personas en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en jurisdicción del departamento Uruguay.

Orrico, a bordo de un auto oficial, se cambió de carril y chocó de frente al Chevrolet Corsa en el que se conducían Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, rumbo a su trabajo en el Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento. Los cuatro murieron. Orrico, después se comprobó, manejaba a alta velocidad y con 1,59 gramos de alcohol en sangre.

Orrico es defendido por el abogado Félix Pérez, en tanto que la querella está a cargo del penalista Mario Arcusin y del abogado Leandro Rosatti.

Los fundamentos de la querella para solicitar el cambio de carátula

Arcusin se mostró optimista por la rapidez de la investigación penal. “No sé si hay un caso en la historia de este tipo de hechos, accidente con homicidio culposo gravado, en el que hemos llegado a la remisión a juicio en nueve meses. Después de esta parte optimista, vayamos a la otra, la menos optimista: el juez Díaz remitió la causa a juicio, con la carátula de homicidio culposo agravado, que tiene de tres a seis años de prisión, y para lo cual el fiscal Eduardo Santo solicitó el último tercio, o sea, entre cinco y seis años. Básicamente habló de cinco años y medio. Desde la querella, planteamos el cambio de carátula a homicidio simple con dolo eventual. Es una figura rara del Derecho, hay muy pocos antecedentes, pero nosotros creemos que en este caso se da”, expresó declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94,7.

Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos

El querellante entiende que Orrico conducía a alta velocidad. “Resultó como prueba el tablero que indica la aguja del reloj de la cuenta y kilómetros clavada en 150km/h, pese a que la pericia de las computadoras nos dijo que las computadoras estaban rotas, pero si quedó clavado en 150 kilómetros. Nosotros estimamos que no debía ir muy lejos la velocidad. Además, Orrico no solamente conocía la ruta, porque tiene el campo a pocos metros del lugar del accidente, sino que la criticó durante 20 años en todas las oportunidades que fue precandidato a intendente de Concepción del Uruguay. Uno de los puntos de campaña era justamente el estado de la ruta 39 que comunica gran parte del departamento Uruguay”, apuntó.

"Quiero verlo preso en una cárcel común porque es un homicida"

El querellante anticipó que apelará esa calificación del fiscal. "No sería extraño por ahí que, de lograr pasarla a doble eventual a la calificación, se pudiera llegar a un acuerdo de juicio abreviado que supere la expectativa de la gente común. El Código Penal es nacional, no es provincial, y establece para el homicidio agravado por la muerte de más de una persona por la ingesta de alcohol de más de un miligramo y por la velocidad que en este caso no se pudo comprobar, una pena que va de tres a seis años de prisión efectiva", explicó Arcusin.

Y continuó: "Así que hoy el juzgamiento de Orrico, salvo que apelemos y ganemos la apelación y consigamos que se encuadre en homicidio simple con dolor eventual, quedará dentro de ese rango de tres hasta seis años".

"Si Fiscalía pide cinco años y medio y nosotros no apelamos o apelando y perdemos la apelación y tenemos que sumarnos a lo que dice Fiscalía, se estará dando respuesta al reclamo de la sociedad", consideró el abogado. De hecho, remarcó: "La sociedad merece una respuesta digna, por lo menos, con el máximo de la pena, aunque parezca poco. Quiero verlo preso en una cárcel común porque es un homicida. El tiempo para mí es irrelevante. Yo no quiero verlo preso, quiero la foto de Orrico con las esposas puestas. Con eso a mí me alcanza. Es mi postura, pero de todas maneras soy abogado de tres familias y necesito su aprobación"

Familiares de las víctimas del siniestro vial que desencadenó Orrico

Consultado al abogado si existe la posibilidad de que Orrico no se siente en el banquillo en un juicio común y haya juicio abreviado, éste estimó: "De fijarse fecha de juicio, va a ser después de la feria de julio. Pero no puedo asegurar que realmente se haga el juicio. La defensa de Orrico no formuló oposición ni al hecho en sí, ni a la materialidad, ni a la autoría, por lo tanto yo particularmente creo que van a evitar el juicio oral, porque no quieren exponer a Orrico a una audiencia pública. Está la posibilidad de un juicio abreviado o o por lo que se llama el juicio de cesura". (fuente Entre Ríos Ahora)