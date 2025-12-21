Accidente de tránsito con lesiones graves en Federal: un joven fue hospitalizado tras colisión con camioneta

En la madrugada del sábado 20 de diciembre, un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, en la ciudad de Federal. El siniestro involucró a una motocicleta marca Guerrero Trip 110 cc, color gris, conducida por un joven mayor de edad, residente en Colonia Federal.

Según las primeras investigaciones, el joven colisionó con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. La motocicleta sufrió importantes daños y el joven, que sufrió lesiones graves, fue trasladado de inmediato al hospital local.

Investigan al conductor de la camioneta involucrada en el accidente

Tras ser evaluado en el hospital de Federal, el joven fue derivado al hospital Masvernat de Concordia, donde los médicos confirmaron que las lesiones sufridas eran de gravedad. El joven permanece internado, en estado delicado, mientras se avanza en la investigación.

El allanamiento en la vivienda donde se encontró la camioneta que participo del siniestro vial. Foto: P.E.R.

Las autoridades policiales comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar una camioneta blanca que, por la hora y dirección en la que circulaba, podría estar relacionada con el accidente. Además, los peritos que trabajaron en el lugar del hecho encontraron vestigios que apuntan a la posible implicación del vehículo en el siniestro.

Se realizó allanamiento y se halló la camioneta involucrada

Como parte de las investigaciones, la policía llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Constitución, donde fue encontrada la camioneta blanca. Tras una inspección detallada, se confirmaron daños en el vehículo compatibles con los ocasionados por la colisión.