UPCN realizará una Peña Patria solidaria a beneficio de Suma de Voluntades

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta se llevará a cabo en el camping del gremio, ubicado sobre calle Ayacucho, en el acceso al Túnel Subfluvial, y tendrá como objetivo colaborar con Suma de Voluntades a través de la colecta de alimentos no perecederos.
UPCN organiza una Peña Patria solidaria para el próximo 20 de junio, Día de la Bandera. La propuesta se llevará a cabo en el camping del gremio, ubicado sobre calle Ayacucho, en el acceso al Túnel Subfluvial, y tendrá como objetivo colaborar con la organización social Suma de Voluntades mediante la recolección de alimentos no perecederos.
La actividad se desarrollará entre las 12 y las 17 horas y estará abierta para afiliados y público en general. Los asistentes deberán colaborar con un alimento no perecedero que luego será entregado a la entidad solidaria.
“Es una Peña folclórica. Desde el sindicato venimos una vez al año haciendo alguna peña y ese encuentro o esa instancia es para poder juntarse con los afiliados y el público en general, lo que también genera un vínculo con alguna ONG, en este caso es Suma de Voluntades”, explicó Noelia Bertín, secretaria de Cultura de UPCN.
Durante la jornada se presentarán distintos números artísticos vinculados al folclore. Además, habrá ballets, patio de comidas y emprendedores locales.
Joaquín Martínez, secretario de Deporte y Recreación del gremio, dijo que se programaron actividades para los más pequeños. “Va a haber una barrileteada. Los chicos van a empezar a hacer el barriletes para que los niños también estén incluidos dentro de la peña”, señaló.
Los organizadores también destacaron la participación desinteresada de los artistas. “El Ballet del Remanso va a estar y seguramente cierra Bernardita Gutiérrez, así que queremos agradecerle a los artistas que participan”, manifestaron.
Desde Suma de Voluntades solicitaron especialmente alimentos destinados a reforzar las meriendas que brindan en distintos barrios. “Pedimos leche, cacao, galletitas o azúcar. Bienvenido todo lo que uno pueda, pero si podemos enfocarnos en esos cuatro productos sería lo ideal, porque están pensando en lo que son las meriendas de los barrios”, explicó Bertín.
Las entradas pueden retirarse previamente en la sede gremial. “De 8 a 20 horas de lunes a jueves y los viernes de 8 a 19 horas, por mesa de entrada la solicitan y se llevan las entradas”, informaron los organizadores.
De esta manera, UPCN volverá a combinar la celebración de una fecha patria con una acción solidaria, convocando a la comunidad a disfrutar de una jornada cultural y colaborar con quienes más lo necesitan.