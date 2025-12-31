 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Tras 43 años de servicio, se jubiló la jefa de Neonatología de la Clínica Modelo

31 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Viviana Ramírez, la jefa de Neonatología de la Clínica Modelo de Paraná, realiza su última guardia y se jubila.

 

Tras años de vocación de servicio, este miércoles fue agasajada por sus compañeros, quienes la despidieron con mucha emoción.

 

“No pensé que iba a llegar. Fueron 43 años transcurridos. Nunca dejé, salvo por alguna enfermedad, pero después siempre vine. Mis hijos son un 10, porque siempre estuvieron. Encontrarme con tanta gente, con tantas muestras de cariño, de mis compañeros y los pacientes, me emociona, es impagable”, expresó en diálogo con Elonce.

 

 

Dijo que “en este momento se me vienen a la mente muchos recuerdos. Empecé un 23 de diciembre a trabajar y me voy un 31 de diciembre. Vivimos momentos lindos y otros no tanto, pero siempre acompañando y tratando de estar en todo”.

 

Contó que cuando entró a trabajar “comencé en lo que era la planta baja, en la guardia y en las habitaciones también. Después estuve un tiempo en partos, maternidad, que me gustaba mucho. Cuando pasaba por el servicio de Neo, que en esa época mucho no se podía hacer eso, veía a los chicos y decía que no, que en esa área no iba a trabajar. Después me llamaron para una suplencia de una compañera que salía de vacaciones y nunca más me fui. Mis chicos Neo son mi vida. Todos mis pacientes para mí son iguales y por eso de cada uno tengo un recuerdo”.

 

 

A los profesionales que quedan cumpliendo sus labores, les envió un sentido mensaje: “Les digo que no paren, que sigan adelante, que hagan las cosas bien, que se cuiden mucho. La enfermería es vocación, es amor y el cuidarse”.

 

“A todo lo que hice lo hice con todo mi corazón, puse todo de mi para que salgan adelante. Me siento parte de muchas familias”, finalizó. Elonce.com

 

 

 

 

Temas:

jubilación Neonatología Clínica Modelo
