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Se realizó la velada por el aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero

En Paraná, se realizó la velada por el aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero, con la presencia de veteranos y un emotivo homenaje a los caídos en Malvinas.

31 de Marzo de 2026
En vísperas a otro aniversario de la Guerra de Malvinas.
En vísperas a otro aniversario de la Guerra de Malvinas. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En Paraná, se realizó la velada por el aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero, con la presencia de veteranos y un emotivo homenaje a los caídos en Malvinas.

Con un fuerte sentido patriótico, se desarrolló la velada por el aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El evento reunió a familiares, vecinos y excombatientes en una gala anual que ya es tradición en la ciudad.

 

La actividad, que se realiza cada año, tuvo como objetivo recordar a quienes participaron del conflicto bélico y rendir homenaje a quienes dieron su vida. En este marco, la sala del teatro se vio colmada por el público que acompañó con respeto y emoción cada momento del encuentro.

Durante la velada, se destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y de continuar generando espacios de reconocimiento para los veteranos, quienes ocuparon las primeras filas del recinto.

 

La palabra de los veteranos

Uno de los excombatientes presentes expresó: “Siempre la pensamos durante todo el año y logramos concretarla después de muchos años, porque en realidad se trata de recordar a nuestros héroes y a nuestros muertos con alegría, con esperanza y con fe.”

En ese sentido, también extendió la invitación a la comunidad para participar de otras actividades: “Invitamos a la población a participar de la Marcha de las Antorchas en la vigilia en el Monumento a los Caídos de Malvinas”.

 

Una convocatoria abierta a la comunidad

Durante la jornada, los organizadores destacaron el acompañamiento constante de la sociedad entrerriana. “Siempre les pedimos que acompañen la marcha y después la maratón, para que el pueblo entrerriano nos siga apoyando, ya que siempre ha sido muy gentil con nosotros”, expresaron.

Velada por aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero

El evento tuvo lugar en el Teatro 3 de Febrero, donde también funciona el Centro de Veteranos, ubicado en el segundo piso del edificio. La velada contó con la presencia de allegados, amigos y familiares que se acercaron para rendir homenaje y acompañar a los protagonistas de la noche.

 

La gala continuó con momentos conmemorativos, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria de Malvinas.

Temas:

veteranos Guerra de Malvinas Homenaje Teatro 3 de Febrero
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