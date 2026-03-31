REDACCIÓN ELONCE
En Paraná, se realizó la velada por el aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero, con la presencia de veteranos y un emotivo homenaje a los caídos en Malvinas.
Con un fuerte sentido patriótico, se desarrolló la velada por el aniversario del 2 de abril en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El evento reunió a familiares, vecinos y excombatientes en una gala anual que ya es tradición en la ciudad.
La actividad, que se realiza cada año, tuvo como objetivo recordar a quienes participaron del conflicto bélico y rendir homenaje a quienes dieron su vida. En este marco, la sala del teatro se vio colmada por el público que acompañó con respeto y emoción cada momento del encuentro.
Durante la velada, se destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y de continuar generando espacios de reconocimiento para los veteranos, quienes ocuparon las primeras filas del recinto.
La palabra de los veteranos
Uno de los excombatientes presentes expresó: “Siempre la pensamos durante todo el año y logramos concretarla después de muchos años, porque en realidad se trata de recordar a nuestros héroes y a nuestros muertos con alegría, con esperanza y con fe.”
En ese sentido, también extendió la invitación a la comunidad para participar de otras actividades: “Invitamos a la población a participar de la Marcha de las Antorchas en la vigilia en el Monumento a los Caídos de Malvinas”.
Una convocatoria abierta a la comunidad
Durante la jornada, los organizadores destacaron el acompañamiento constante de la sociedad entrerriana. “Siempre les pedimos que acompañen la marcha y después la maratón, para que el pueblo entrerriano nos siga apoyando, ya que siempre ha sido muy gentil con nosotros”, expresaron.
El evento tuvo lugar en el Teatro 3 de Febrero, donde también funciona el Centro de Veteranos, ubicado en el segundo piso del edificio. La velada contó con la presencia de allegados, amigos y familiares que se acercaron para rendir homenaje y acompañar a los protagonistas de la noche.
La gala continuó con momentos conmemorativos, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria de Malvinas.