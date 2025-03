"Queremos que no se pierda la tradición", contaron vecinos que celebraron Carnaval a "bombuchazos" en Paraná

En Argentina, el Carnaval es una de las celebraciones más esperadas del verano. Durante el fin de semana largo, la provincia deslumbró a los entrerrianos y turistas: cada comparsa le puso brillo, color y alegría a los distintos corsódromos, donde no faltó la espuma y la serpentina.

Y si se habla de Carnaval, se habla de bombuchas. En las calles, sobre todo en los barrios, durante muchos años se organizaban verdaderos combates de agua donde amigos, familias y hasta desconocidos se sumergían en momentos de risas mientras el agua de las bombuchas explotaba sobre los cuerpos y cabezas.

En calle Rondeau y Guillermo Bonaparte, los vecinos de barrio Lomas del Brete y Sachetti decidieron revivir esa tradición, festejar y pasar el calor a los “bombuchazos”.

Susana Cerrudo, contó a Elonce que “de chicos esperábamos la bocina y cuando sonaba empezaba el juego. Recorríamos todas las calles mojándonos. Últimamente se había dejado esa tradición y nosotros ahora quisimos revivirlo para divertirnos un rato. Ahora vamos a tener que armar un grupo de WhatsApp. Nosotros avisamos a los vecinos de Sachetti y empieza la guerra de bombuchas contra Lomas del Brete”.

“Nosotros tenemos la pileta con agua. Se terminan las bombuchas, tenemos balde y pileta. Invitamos a los otros barrios a que hagan lo mismo entre ellos, que vuelva a surgir el Carnaval, que no se pierda la tradición”, dijo.

Romina López, de Lomas del Brete, comentó que “lo hacemos en la esquina, donde tenemos la cervecería artesanal. Les pedimos permiso y nos dejaron hacer la guerra de bombuchas. Empezamos a convocar a los vecinos. Los más pequeños nos preguntaban cómo festejábamos carnaval cuando éramos niños y contándoles surgió la idea, de vecino a vecino, de boca en boca”.

Otro integrante de la familia Cerrudo, indicó que “surgió por iniciativa de mi esposa, mi sobrino y mi hijo. Empezamos a jugar el domingo, mientras limpiábamos las canaletas porque se llenaron de agua por la lluvia. Lo volvimos a hacer el lunes y mucha gente del barrio se sumó. Teníamos miles de bombuchas y ahora tenemos 30 bolsas de bombuchas para tirar el domingo que viene. El carnaval es esto, jugar con agua, con bombuchas, con lo que sea”.

“La idea es jugar pacíficamente entre vecinos. Es una guerra de bombuchas, pero sana”, dijo otra mujer.

Un joven, por su parte, explicó que “se hizo una guerra de bombuchas, yo salí justo y me cayó una bombucha en la cabeza. Cuando me levanté me empezaron a caer más bombuchas. Llamé a todos mis compañeros, que son de tres casas de la zona, y se armó lindo, todo sano, sin disturbios”.