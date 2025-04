Paranaense se tatuó el brazo para honrar a excombatientes de las Islas Malvinas: “Es mi pequeño homenaje a ellos”

En la zona de División de los Andes y O’Higgins, de la ciudad de Paraná, fue noticia Raúl Gutiérrez, que se realizó un tatuaje para honrar a los Caídos y Veteranos de Malvinas.

Sobre la obra en la piel, comentó: “En el ’82 tenía siete años. Vivíamos cerca del aeropuerto y vimos todos los helicópteros y aviones que pasaban. La verdad que me tocó ver todo eso y hoy reflexionando a esta edad, tenían 18 años esos chicos. A la edad que teníamos nosotros, hacíamos otras cosas y ellos fueron al Servicio Militar, muchos reclutados a ir a una isla sin saber lo que le pasaría. Algunos eran padres, dejaron familias acá. Es mi pequeño homenaje a ellos, no hay que olvidar nunca lo que hicieron y lo que dieron por nosotros”.

Sobre cómo fue el proceso de elaboración, el paranaense relató: “Empezamos con una isla. Lo hizo el conocido de un amigo el que me tatuó ahora y me hizo una manga. Fuimos buscando imágenes y llevó más de un mes hacerlo porque trabajo y había que buscar los tiempos. A veces me iba de noche y a veces de madrugada. Más que un tatuaje, para mí es un dibujo por lo que hizo es un arte, tiene muchos detalles”.

“Hay que pensar que cuando muchos de ellos vinieron, muchos no pudieron hablar. Recién ahora se está empezando a saber la historia de lo que pasó. Si uno puede hablar con cada excombatiente, hay que aprovecharlos porque cada uno tiene una historia diferente, le ha pasado algo diferente en su vida y lo que veo en las escuelas es que eso se tiene que seguir dando para que no se termine. Esto tiene que quedar plasmado en ellos, esa es la verdadera historia”, reflexionó. Para cerrar, describió que el tatuaje para él es su “corazón”.

Postales del tatuaje

