Del 12 al 14 de septiembre se realiza la 4ª Muestra de la Construcción en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Paraná se prepara para ser sede de la 4ª Muestra de la Construcción, un evento que reunirá a más de 60 empresas y que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Sala Mayo. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 12 a las 11, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta de la capital provincial, Rosario Romero, y autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.
“La idea es invitarlos y esperarlos en la cuarta edición de la muestra para mostrar con mucho esfuerzo lo que hacemos en la provincia y brindarles un espacio a todos los proveedores locales y comerciantes que muestran marcas nacionales”, destacó Laura Hereñú, Presidenta de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos, en diálogo con Elonce.
Una propuesta abierta a todo público
La muestra está pensada para un público amplio. “Queremos que se acerquen desde el vecino que está construyendo hasta los constructores, arquitectos, ingenieros y estudiantes, porque la construcción nos atraviesa a todos en algún momento”, remarcó Hereñú.
Además, el evento contará con un patio gastronómico. “La idea es que sea algo distendido, para disfrutar en familia lo que es para nosotros una fiesta en la construcción, una manera de mostrarnos diferentes y mostrar que somos un sector sumamente amplio”, indicó. Incluso, los organizadores confirmaron que el ingreso será pet friendly: “Sabemos que las mascotas en muchos casos acompañan, así que pueden venir con nosotros a disfrutar de la muestra”.
Tecnología y sustentabilidad en el sector
Uno de los ejes centrales será la innovación, teniendo en cuenta que la tecnología no está ajena a esta propuesta. “Vamos a mostrar todo lo que es tecnología en construcción, no solamente en equipamiento y software sino también en materiales que hoy evolucionan a pasos agigantados y muchas veces no se conoce todo lo que hay en el mercado”, explicó Hereñú.
En esa línea, se busca también generar conciencia ambiental. “La mayoría de los materiales que hoy se lanzan al mercado consideran la disminución de la huella de carbono. Esto tiene que ver con eficiencia, costos a largo plazo y cuidado del medio ambiente, que hay que conocer, preguntar e indagar sobre los beneficios que tienen para nuestro hogar y la economía del hogar a largo plazo”, subrayó.
Experiencia práctica y acción solidaria
El evento ofrecerá experiencias directas con los materiales: “Habrá muchos stands donde se van a hacer pruebas para que el público pueda experimentar con pinturas, revestimientos y nuevas técnicas. La idea es que sea algo experiencial”, precisó.
La entrada será libre y gratuita, aunque se invita a colaborar con una causa solidaria. “Ponemos a disposición la muestra para que quien quiera traiga algún alimento no perecedero destinado al Banco de Alimentos, que luego lo distribuye a las entidades que lo necesitan”, señaló Hereñú.
De esta manera, Paraná vivirá tres jornadas dedicadas a la innovación, la sustentabilidad y la solidaridad en el marco de la 4ª muestra de la construcción, consolidándose como un punto de encuentro para todo el sector y la comunidad. Elonce.com