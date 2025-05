Pablo Millán regresó al Teatro 3 de Febrero: “Es un placer cumplir 38 años ininterrumpidos de laburo”

El Teatro 3 de Febrero le abrió las puertas a Pablo Millán, que llevó adelante desde las 21 horas su show “Icónica: humor con cara de mujer”. Antes de subirse al escenario paranaense, dialogó con Elonce.

Mucha gente asistió a la función en Paraná. Foto: Elonce.

En primera instancia, sostuvo: “Para mí es un placer cumplir 38 años ininterrumpidos de laburo y estar rodeado de artistas maravillosos en el Teatro 3 de Febrero en Paraná. Está a punto de empezar la función y el espectáculo se llama ‘Pablo Millán icónica: humor con cara de mujer’.

En síntesis, la función consistirá “en más de una hora y media de un show cómico musical. Es un coctel de un montón de cosas maravillosas fuera de la ropa y del lujo, que es nuestro espectáculo. También cada uno de estos artistas me acompañaron durante mucho tiempo de estos 38 años, hicieron temporada conmigo”.

“Estoy feliz porque me sigue acompañando la misma gente que me acompaña hace tantos años. Mis amigos siguen estando alrededor mío laburando y deseándome lo mejor. Los que no están acá, me están enviando mensajes divinos como Lizy y un montón de gente hermosa que nos manda mensajitos lindos para que hoy salga todo bien y la gente se divierta y la pase genial”, resaltó.

Además del show musical, División X y Danza Estudio dijeron presente en el Teatro para acompañar el espectáculo.