La neblina afectó la visibilidad durante la mañana del viernes en Paraná

La neblina marcó el inicio de la jornada de este viernes en la ciudad de Paraná, con una importante reducción de la visibilidad en distintos sectores de la ciudad, lo que obligó a extremar precauciones en el tránsito durante las primeras horas del día. El fenómeno se registró en la mañana, con temperaturas cercanas a los 19 grados.

De acuerdo al pronóstico, las condiciones tenderán a mejorar hacia el mediodía, con la presencia de nubes y algunos claros. Para la tarde, se espera una temperatura máxima en torno a los 24 grados, en un contexto de estabilidad atmosférica.

Durante la noche, en tanto, el cielo se presentará con nubosidad variable y temperaturas nuevamente cercanas a los 19 grados, sin previsión de precipitaciones.

La presencia de niebla es un fenómeno habitual en esta época del año, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la humedad y las bajas temperaturas favorecen su formación.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución, utilizar luces bajas y mantener una distancia prudente entre vehículos, principalmente en rutas y avenidas con alta circulación.