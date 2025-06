“Nadie está preparado para esta partida”: las sentidas despedidas al joven fallecido en Paraná

Despedidas a joven fallecido. Matías Gómez Barreto, un joven motociclista de 28 años, falleció este jueves por la mañana en el Hospital San Martín de Paraná, luego de haber protagonizado un grave accidente de tránsito el miércoles. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Coronel Díaz y División de Los Andes, donde, por causas que se investigan, colisionó con un automóvil mientras circulaba en su moto. Producto del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo severo que le provocó la muerte horas después.

Matías Gómez Barreto

Despedida a Matías Gómez Barreto

“Nadie está preparado para las partidas”

La muerte de Matías causó un fuerte impacto en el ámbito deportivo amateur de la ciudad. Desde la Liga Altos de Paracao, en la que participaba activamente, emitieron un mensaje en redes sociales:

“Nadie está preparado para las partidas y no hay consuelo cuando suceden… En un día de profunda tristeza nos toca despedir a Matías Gómez Barreto, jugador de nuestra Liga. Formó parte del equipo @kiosco_bob y su último paso fue en el equipo de @celtic.libree. Hacemos extensivas nuestras condolencias y acompañamos a su familia y amigos en este profundo dolor”.

También los equipos mencionados, Kiosco Bob y Celtic Libree, despidieron a Matías con publicaciones en las que compartieron fotos suyas en la cancha, destacando su calidad humana y el cariño que se ganó entre sus compañeros.

Su paso por Atlético Neuquén Club

Matías vivía en el barrio Assver y había estado vinculado al Atlético Neuquén Club, institución que también expresó su pesar con un sentido mensaje:

“Desde el club Atlético Neuquén lamentamos el fallecimiento de Matías Gómez Barreto, quien supo defender los colores de nuestra institución. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”.

Matías Gómez Barreto y su hermana

El dolor de su hermana

Entre las expresiones más conmovedoras se destacó la de su hermana, Agustina Gómez, quien compartió un mensaje cargado de amor y despedida:

“Ya no vamos a tener la foto perfecta de cuatro, las peleas lindas dos vs dos, las gastadas y los asados de casa. Con lo que me cuestan las despedidas, esta seguro es la más profundamente dolorosa que voy a tener que hacer.

No sé cómo vamos a seguir, negrito, pero me voy a seguir riendo de tus orejas. Ya nos vamos a volver a pelear con una pelota de por medio.

Vení a vernos, porque te vamos a extrañar cada segundo que pase. Te amo, Mati”.

La familia, amigos y todos los espacios en los que Matías dejó su huella lo recordaron con afecto y agradecimiento. Su partida inesperada deja un vacío enorme y un mensaje claro: la vida vale más que cualquier descuido en la calle.