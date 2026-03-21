Nadadora paranaense de 10 años es convocada a la Selección Argentina

La historia de la nadadora paranaense Maitena Mildenberger comienza a escribirse con fuerza en el deporte nacional. Con tan solo 10 años, la deportista del Club Atlético Paracao ha sido convocada a la Selección Argentina para competir en el Torneo Promesas Olímpicas 2026, que se disputará del 22 al 24 de mayo en Santiago de Chile.

El presente de la nadadora paranaense llega respaldado por resultados concretos. El pasado fin de semana se consagró subcampeona nacional en los 200 metros combinados durante el Campeonato República, además de obtener otros podios que la posicionaron entre las mejores de su categoría a nivel país.

Un camino que comenzó muy temprano

En diálogo con Elonce, la joven deportista contó cómo vive este momento y el desafío que tiene por delante. “Voy a Santiago de Chile porque la Selección Argentina me convocó para representarla”, expresó con entusiasmo.

La nadadora paranaense relató además su vínculo con el deporte desde muy chica: “Tengo 10 años y nado desde los dos años y medio, tres años”. Ese recorrido temprano ha sido clave en su desarrollo, que hoy muestra resultados a nivel competitivo.

Maitena y su profe Nicolás Orlando. Foto: Elonce.

Incluso recordó cómo fue su evolución personal dentro de la disciplina: “Antes como que no me gustaba nada, me escapaba, me encerraba en el baño, y ahora nado todos los días, me gusta todo”.

Compromiso y elección deportiva

El crecimiento de Maitena también implicó tomar decisiones importantes. “Dejé gimnasia por natación porque tenía que ir tres veces a entrenar y yo quería venir todos los días”, contó, dejando en claro su compromiso con la actividad.

Sobre sus preferencias dentro de la pileta, la joven fue clara: “Mi estilo favorito es pecho”, una especialidad en la que ya empieza a destacarse.

Maitena en anteriores competiciones.

Desde el entorno del club, su entrenador Nicolás Orlando destacó el proceso que llevó a esta convocatoria. “Se hizo un selectivo en Santa Fe y, por las marcas y los tiempos, ella ha quedado seleccionada por el cuerpo técnico nacional para representar al país”, explicó.

El respaldo del club y el desafío internacional

El entrenador también puso en valor el trabajo formativo: “Ella nada desde muy chiquita, entonces tiene una muy buena formación. Con trabajo, ganas y compromiso, se logran estos resultados”.

El torneo en el que participará la nadadora paranaense será la segunda edición de Promesas Olímpicas, un certamen que reúne a jóvenes talentos de distintos países. “El torneo es del 22 al 24 de mayo en Santiago de Chile, en el Centro Acuático. Es una experiencia muy linda y superadora”, agregó Orlando.

Mientras se prepara para su primera experiencia internacional, Maitena también tuvo palabras de agradecimiento para quienes la acompañan en su crecimiento: “Le agradezco al profe, a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia que siempre me está alentando”.

Con esfuerzo, constancia y el respaldo de su entorno, la nadadora paranaense se prepara para dar un nuevo paso en su carrera, llevando el nombre de Paraná y del país a una competencia internacional que marcará un hito en su corta pero prometedora trayectoria.